صيني يدفع 1.8 مليون دولار لشراء الحمامة "كيم".. لماذا هذا السعر!

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بعالم سباق الحمام، فإن فكرة بيع طائر في مزاد بآلاف الدولارات قد تبدو سخيفة تقريبًا.

ولكن حتى الناس في هذه الصناعة فوجئوا هذا الأسبوع عندما بيعت الحمامة "نيو كيم"، وهي حمامة تبلغ من العمر عامين ترعرعت في أنتويرب ببلجيكا، بالمزاد مقابل 1.8 مليون دولار.

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وقال "نيكولاس جيسلبريخت"، الرئيس التنفيذي لدار مزادات بيجون، حيث بيعت "نيو كيم" بالمزاد: "لم نتوقع أن يرتفع (سعر) الحمام إلى هذا الحد".

وبحسب "نيكولاس"، فقد كان السعر المعروض للطائر "نيو كيم" يتفوق على السعر الذي تم دفعه لأغلى حمامة سابقة في العالم "أرماندو " الذي بيع لمشتري صيني مقابل 1.48 مليون دولار في عام 2019.

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وقال "نيكولاس": "يمكننا القول بالفعل أن بيع الطائر بهذا السعر الخرافي لأنه ببساطة "أنثى، كان أرماندو ذكرًا. عادةً ما يكون الذكر أكثر قيمة من الأنثى لأنه يمكن أن ينتج المزيد من النسل، والمزيد من الأطفال. لذلك من الاستثنائي جدًا أن يكون لديك أنثى مقابل هذا السعر".

وذكر "نيكولاس" أن "نيو كيم" شاركت في سباقات في عام 2018 فقط وتوجت بلقب أفضل طائر صغير في بلجيكا، ما دفع أصحابها إلى إحالتها إلى تقاعد مبكر.

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وتربت الحمامة "نيو كيم" من قبل المدرب الفلمنكي "غاستون فان دي ووير"، الذي قام بتربية العديد من الحمام الحائز على جوائز، والآن قرر أن يتقاعد بعد أن بلغ من العمر 76 عامًا باع خلاله جميع طيروه البالغ عددها 400.

وبالأمس، وقبل 30 دقيقة من انتهاء المزاد، أدت حرب مزايدة محمومة بين Hitman ومقدم عرض يدعى "Super Duper" إلى رفع سعر "نيو كيم" إلى 1.8 مليون دولار.

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وكانت العطاءات قد بدأت على "نيو كيم" بسعر 200 يورو في الثاني من نوفمبر، لكنها ارتفعت في غضون 90 دقيقة إلى 1.31 مليون يورو من مجموعة جنوب أفريقية، قبل أن يتسابق على حيازتها اثنان من هواة جمع الحمام الصينيين الأثرياء، الأحد.

وأدى الشغف الصيني الكبير بسباقات الحمام الزاجل لمسافات طويلة إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وخاصة حمام المزارع في بلجيكا، التي تعد الموطن الرئيسي لهذه الرياضة.