صيني يستعرض مهاراته بالرقص على أعلى عمود كهرباء.. ويحرم الآلاف من التيار

تسلق رجل في الصين عمودًا للكهرباء من أجل استعراض مهاراته بالحركات البهلوانية لكن فعلته تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" أن الشرطة اقتادت الرجل الذي لم تذكر اسمه بعد سلوكه الغريب مساء الأحد في ضواحي مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو على موقع "ويبو" الشبيه بـ"لتويتر" يظهر فيه الرجل معلقًا على ارتفاع 10 أمتار في الهواء أثناء قيامه بالاستناد على معدته من أعلى العمود.

وقالت الصحيفة: "بدأت شركة الكهرباء المحلية قطعًا طارئًا للكهرباء وهو ما أثر على عشرات الآلاف من المنازل، فيما هرعت خدمات الطوارئ، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي، إلى المكان حيث تسلق الرجل العمود".

ولم يتضح سبب قرار الرجل القيام بتسلق العمود، لكن وسائل الإعلام الحكومية حذرت من تقليد أي شخص له "سلوك الرجل خطير للغاية!".

وكان الحادث موضوعًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مع ما لا يقل عن 1.7 مليون مشاهدة لمقطع الفيديو.

قال أحد مستخدمي Weibo المتأثرين بالحادث الغريب "لقد انزعجت لعدم وجود كهرباء ... وعندما أرى الأخبار وأعرف السبب أشعر بالضيق والمتعة في نفس الوقت".

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