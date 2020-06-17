ضمن حملة "ضد الإباحية والابتذال".. إيران تعتقل عشرات الناشطات نشرن صورهنّ على "إنستغرام"

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية مجموعة من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرهنّ صورهنّ على تطبيق "إنستغرام" بدون حجاب بتهمة نشر صور "مبتذلة".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كانت "ريحان تارافاتي"، المقيم في طهران، من بين المعتقلات لأنها تجالهت الإخطارات بعدم نشر صورها على حسابها الرسمي عبر تطبيقي "إنستغرام" و"يوتيوب".

ووصف "ولي قنبري راد"، نائب المدّعي العام في خراسان في شمال شرق إيران، الصور التي نشرتها الناشطات الإيرانيات، بأنها "من دون حجاب ومبتذلة وإباحية"، معتبرًا أن (ناشراتها) مروّجات أساسيات للفساد على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقد تم الإفراج عن بعض الناشطات بكفالة، في انتظار محاكماتهن، حسب قنبري راد.

وقال بأن اعتقالات مماثلة حدثت في مشهد لأشخاص "أعربوا عن ندمهم، وبسبب افتقارهم للسجل الإجرامي، صدر أمر بتعليق ملاحقتهم وإلزامهم بالمشاركة في دورات ثقافية"، كما ذكر نائب المدعي العام في المحافظة.

وتقوم السلطة القضائية في إيران بشن حملة ضد ما تصفها بـ"الإباحية والابتذال على إنستغرام"، بالتعاون مع وزارة الاستخبارات وشرطة الأمن.

في السياق حذر المدعي العام لمحافظة آمل، محمد كريمي، من أن "نشر صور من دون حجاب يمكن أن يحاكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين".

تحاول الإيرانيات التمرد على فرض الحجاب من خلال وضع غطاء لا يغطي الرأس كاملًا، والذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للحكومة اسم "بد حجاب" أو "الحجاب السيء". كما تنظم إيرانيات تظاهرات مناهضة للحجاب الإجباري تنتهي غالبًا باعتقالهن، وتقبع في السجون الإيرانية عشرات المناهضات للحجاب الإجباري.

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