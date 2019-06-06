ضوء غامض في سماء الصين يثير مخاوف بشأن اختبار بكين لصاروخ نووي (فيديو)

كشف فيديو مقلق تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الصينية ظهور ضوء يتحرك في السماء، وأثار مخاوف بشأن اختبار بكين لصاروخ نووي جديد هائل السرعة.

وادعى العديد من سكان الصين رؤية بقعة ضوء غامضة بذيل كبير تتحرك بسرعة في السماء، أمس في الأجزاء الشرقية والوسطى من الصين، بما في ذلك مقاطعات "خنان" و"خبي" و"تشجيانغ".

وأشارت شبكة "سينا"، إحدى أكبر شبكات الأخبار في الصين، أنه من المرجح أن يكون الجسم الطائر الذي شاهده السكان مرتبطًا بتجربة عسكرية سرية لصاروخ نووي من طراز Julang-3، والذي يتم إطلاقه من غواصة ويُزعم أنه قادر على الوصول إلى أمريكا الشمالية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف كاتب المقال أن الاختبار يمكن أن يكون رد الصين على واشنطن وسط الحرب التجارية، وبعد أن أجرت الولايات المتحدة مؤخرًا اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.

وفي الفيديو يمكن رؤية الضوء الغامض، الذي يعتقد أنه أطلق من مدينة تشنغتشو في وسط الصين، وهو يحلق في السماء فوق المنطقة التجارية المركزية في المدينة قبل أن يغير مساره ويختفي ببطء.

وقد جمع الفيديو الذي يظهر الصاروخ المزود برؤوس حربية أسرع من الصوت، أكثر من 1900 تعليقًا خلال ساعات، حيث تساءل العديد من المشاهدين عن هوية هذا الجسم الطائر المجهول.

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