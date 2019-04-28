طالبة أمريكية تتلقى 115 منحة جامعية تُقدر بملايين الدولارات.. كيف ستتخذ القرار؟

تلقت طالبة أمريكية من لويزيانا مئات المنح الدراسية من قِبل 115 جامعة في عدة ولايات أمريكية وصل مجموعها إلى 3.7 ملايين دولار.

وفي التفاصيل، أرسلت الطالبة "أنطوانيت لاف" طلبات للالتحاق بعدة جامعات أمريكية بعد أن أنهت مرحلتها الثانوية من مدرسة نيو أورليانز، ولكن المفاجأة كانت قبولها في هذا العدد الكبير من الكليات.

​

ويعود السبب في تنافس الجامعات الأمريكية على ضم الطالبة "أنطوانيت" هو نيلها معدلًا تراكميًا عاليًا في المرحلة الثانوية وهو 3.7.

​

وتعليقًا على الموضوع، قالت الطالبة بأن ما حصل معها كان مفاجئًا وإنها لم تكن تتوقع هذه النتيجة أبدًا.

وأشارت "أنطوانيت" الى أنها تجد صعوبة كبيرة في اتخاذ القرار المناسب بما يخصّ الجامعة، وقد أعربت عن رغبتها بأن تكون معلّمة لأنها تُحب التأثير في الآخرين.

​