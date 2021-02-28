طالبة أمريكية تطلق شرارة التغيير بعد استبعادها من مباراة في الكرة الطائرة لارتدائها الحجاب

لم يعد لاعبو الكرة الطائرة في المدارس الثانوية الأمريكية بحاجة إلى موافقة لارتداء الحجاب خلال المباريات، وذلك بفضل لاعبة مسلمة تبلغ من العمر 14 عامًا والتي أطلقت شرارة تغيير القواعد بعد استبعادها من إحدى المباريات.

وقبل أسابيع، أعلن الاتحاد الوطني لاتحادات المدارس الثانوية الحكومية (NFHS)، الذي يضع قواعد المنافسة لمعظم رياضات المدارس الثانوية الأمريكية، القاعدة الجديدة وقال إنه قد يمتد ليشمل رياضات أخرى.

وتضخم الدعم لتغيير القاعدة في سبتمبر الماضي بعد أن تم استبعاد نجاح عقيل، الطالبة في مدرسة فالور كوليجيت الإعدادية في ناشفيل بولاية تينيسي، من مباراة في الكرة الطائرة لارتدائها الحجاب.

رفض أحد الحكام السماح لها باللعب، مستشهدًا بقاعدة دفتر القضايا التي تطلب من الرياضيين الذين يرتدون الحجاب الحصول على تصريح من جمعية ألعاب القوى في مدرسة تينيسي الثانوية (TSSAA)، لترد حينها إنها ليس لديها إذن، لكنها لم تكن مشكلة في المباريات السابقة.

وفي مواجهة خيار خلع حجابها أو الجلوس خارج المباراة، قررت نجاح عدم اللعب، ولكن هناك العديد من المسلمات اللاتي يخلعن الحجاب فقط في وجود نساء أخريات أو أفراد الأسرة المباشرين.

وقالت نجاح لشبكة CNN: "إنني أشعر بالتواضع والسعادة حقًا لأنني قمت بتغيير قواعد لاعبي الكرة الطائرة في جميع أنحاء البلاد، آمل أن يضمن هذا عدم اضطرار أي شخص آخر يرتدي أغطية الرأس الدينية ويمارس الرياضة إلى اتباع ما فعلته".

كذلك أعربت نجاح عن غضبها وحزنها بسبب حرمانها من المشاركة سابقًا، وقالت إنها "تُعامل معاملة مختلفة بسبب معتقداتها الدينية".

وتنص قاعدة الاتحاد الوطني لرابطات المدارس الثانوية في الولايات على "السماح بارتداء أدوات الشعر المصنوعة من مواد ناعمة، على الشعر أو الرأس، على ألا يزيد عرضها عن 3 بوصات"، لكن لأنَّ حجاب نجاح كان أكبر من الحد المسموح به، كان عليها الحصول على موافقة الاتحاد للعب في المباريات.

وتعاونت نجاح وعائلتها مع الاتحاد الرياضي لمدارس تينيسي الثانوية والاتحاد الوطني لرابطات المدارس الثانوية والمجلس الاستشاري الإسلامي الأمريكي لتغيير هذه القاعدة.

وفي أكتوبر، وافق الاتحاد الوطني لرابطات المدارس الثانوية على اقتراح أن تنظر لجان القواعد الخاصة بكل رياضة، في السماح للاعبين بارتداء أغطية الرأس الدينية، ما لم يمثل ذلك خطرًا على سلامة مرتديها أو المشاركين الآخرين، من دون موافقة مسبقة من الاتحادات الحكومية.

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