طالبة سعودية تتعرض للسحل بسبب العباءة.. فيديو صادم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم، يُظهر لحظة تعرض طالبة سعودية للسحل من قبل باص مدرستها بسبب العباءة.

وفي التفاصيل تظهر الطالبة في كاميرات المراقبة بإحدى أحياء العاصمة السعودية الرياض، لحظة نزولها من حافلة المدرسة، إلا أن عباءتها تعلق بالباب، وعندما يمشي الباص يقوم بسحبها وسحلها، وبعدما تستطيع تخليص نفسها تبقى على الأرض غير قادرة على النهوض بسبب الإصابات التي تعرضت لها بعد عملية السحل البشعة على الأرض.

فيما يواصل سائق الباص طريقة دون أن يشعر بما حدث للفتاة، كما وتكشف الكاميرات عن عدم وجود أي شخص في الشارع لمساعدتها.

وأثار الفيديو حالة من الجدل وعدد من التعليقات المتضاربة، فالبعض انتقد سائق الباص والذي كان من المفتروض أن ينتظر قليلًا حتى تنزل الفتاة بشكل كامل وبآمان قبل ان يُكمل طريقه، فيما انتقد اخرون ارتداء العباءة بهذا الشكل والتي تُعيق حركة البنات وقد تتسبب لهن بحوادث من هذا النوع.

وتأتي هذه الحادثة بعد ظهور أكثر من فتاة في شوارع السعودية بدون عباءة وهي الزي الذي اعتادت فتيات السعودية على ارتدائه منذ الصغر، كما تحدثت العديد من الأخبار حول رفض فرض العباءة على الفتيات وتركها لقرارهن الشخصي.

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