طالبة يابابنة تُسلّم ورقتها فارغة وتحصل على الدرجة التامّة.. إليكم السر!

تمكنت طالبة في إحدى الجامعات اليابانية من الحصول على العلامة التامة مقابل ورقة بحثية "فارغة" سلمتها لأستاذها حول تاريخ مقاتلي النينجا.

وبحسب وسائل إعلام محلية في اليابان، فقد سلّمت الطالبة "إيمي هاغا"، والتي تدرس تاريخ مقاتلي النينجا، ورقتها البحثية لاستاذها في جامعة "يوجي يامادا" فارغة والتي تبين بأنها كُتبت بواسطة الحبر السريّ.

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وقد لجأت الطالبة في مقالها إلى تقنية "أبوريداشي" الخاصة بمقاتلي النينجا، الذين كانوا مشهورين بعملياتهم السرية، لذلك عندما طلب منها أستاذ تاريخ النينجا أن تكتب مقالًا عن زيارة لمتحف النينجا في "إيغارو"، قررت هاغا، البالغة من العمر 19 عاما، أن تفعل ذلك بطريقة تعكس شغفها بكل شيء يتعلق بالنينجا.

وقالت "هاغا" لوسائل الإعلام: "عندما قال الأستاذ إنه سيعطي درجة عالية للإبداع، قررت أن أجعل مقالي يتميز عن الآخرين. لقد فكرت لفترة من الوقت وخطرت على بالي تقنية أبوريداشي"، و"أبوريداشي" تقنية يابانية تقليدية كانت تستخدم لتبادل المراسلات السرية في الماضي".

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وأشارت الى أنها وللتأكد من أن أستاذها لن يفوت النص السري، أرفقت "هاغا" مقالها بملاحظة تطلب فيها منه "تسخين الورقة"، وعندما ظهر النص، أعطى الأستاذ على الفور المقال العلامة الكاملة، رغم اعترافه بأنه لم يقرأه حتى نهايته.

يذكر أن تقنية "أبوريداشي"، و"أبوريداشي تعتمد على نقع فول الصويا وسحقه لصنع حبر لا يمكن رؤيته إلا عندما يكون بالقرب من مصدر للحرارة.

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