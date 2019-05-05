طبيب يتجرّد من كل معاني الإنسانية.. أصيب بالإيدز فنقله لـ90 شخصًا بينهم 65 طفلًا

ألقت السلطات الباكستانية القبض على طبيب أقدم على حقن 90 شخصًا على الأقل بينهم 65 طفلًا بإبر ملوثة بفايروس نقص المناعة المُكتسبة "الإيدز".

وقال قائد الشرطة المحلية الذي يرأس القضية في مدينة لاركانا الجنوبية "كامران نواز": "اعتقلنا طبيبًا بعد تلقي شكاوى من السلطات الصحية بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة المُكتسبة".

​

وبدأت القضية حين تنبهت السلطات الأسبوع الماضي بإصابة 18 طفلًا في ضواحي مدينة لاركانا بالفيروس الذي يسبب الإيدز، مما دفع مسؤولين في الصحة إلى إجراء فحوصات أوسع، حيث تم العثور على العشرات من الإصابات.

وقال الدكتور عبد الرحمن، مسؤول صحي محلي في لاركانا، لوسائل الإعلام: "أكثر من 90 شخصًا قد أثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة وعدد الأطفال يبلغ حوالي 65 عامًا".

فيما أكدت وزيرة الصحة في ولاية السند الباكستانية، أزرا بشوشو توقيف الطبيب المعني.

ولا يعرف حتى الآن سبب إقدام الطبيب على جريمته الشنعاء حتى الآن، غير أن البعض ردها إلى رغبة انتقامية تصيب البعض عند علمهم بأنهم مصابون بذلك المرض⁣.

لمزيد من اختيار المحرر:

فيديو يفجر جدلاً في باكستان.. تحرش جماعي بناشطة سياسية في تجمع لحزب الحاكم