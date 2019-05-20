طرة أو نقش.. تحسم انتخاب عمدة بلدة فلبينية

توصل مسؤولو الانتخابات في الفلبين الى حسم منصب عمدة بلدة أراكيلي الواقعة في مقاطعة بالاوان غربي البلاد بطريقة "غريبة".

وبعد تعادل "كوديلا"، وهي عمدة سابق للبلدة، ومنافسها "نويل بيرونيو" على 3495 صوتًا في الانتخابات التي أجريت الإثنين، قرر مسؤولو الانتخابات حسم النتيجة عن طريق قرعة بعملة معدنية.

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ووافق الطرفان على إجراء القرعة بالعملة المعدنية للفصل في التعادل، الأمر الذي قال مسؤولون إنه مقبول على الرغم من أن لوائح محلية تحدد سحب القرعة.

ووقع الاختيار على "بيرونيو" الذي نصّب لاحقًا عمدة بلدية أراكيلي.

وقال المسؤول بلجنة الانتخابات "لوي تيتو غويا" إن قرعة العملة المعدنية فصلت أيضًا في تعادل استثنائي آخر في انتخابات على منصب العمدة عام 2016.

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