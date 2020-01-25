طفلة الطحين تُثير ضجة على السوشال ميديا.. بسبب ردة فعل الأم!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة صغيرة لطخت نفسها بشكل كبير في الطحين، وفي نهاية الفيديو تظهر والدتها والتي تقوم بضربها على ظهرها بقوة بسبب هذا الأمر.

وتفاعل رواد السوشال ميديا مع الفيديو بشكل كبير بسبب ردة فعل الأم، معلقين أنه يجب على الأهالي مراعاة أبنائهم وأن الأطفال يتصرفون ببراءة ولا يمكن معاقبتهم على أمر فعلوه بدافع الطفولة.

وطالب العديد منهم أن يتقبل الأهالي تصرفات أطفالهم ولا يتصرفوا بعنف معهم مهما كان ما فعله، فيما أطلق عدد منهم هاشتاغ حمل اسم "قوة الضربة" للسخرية من قوة ضربة الأم والتي استطاعت نفض الطحين عنها.

وراح البعض إلى أن الأم التي تظهر في الفيديو عربية الجنسية وذلك بسبب ردة فعلها، مُعلقين أن الأجانب والغرب يتقبلون هذه التصرفات ويقومون بتوثيقها بشكل فكاهي للذكرى، فيما هاجم البعض جميع من سخر من تصرف الأم واعتبروه طريف، مؤكدين أن قوة الضربة قد لا يستحملها شخص كبير فكيف بحال طفلة صغيرة بهذا العمر.

فيما رأى آخرون أن تصرف الأم عادي وليس عنيف وأنه تصرف تقوم به العديد من الأمهات بشكل يومي إلا أن إدعاء المثالية في السوشال ميديا مُبالغ فيها في بعض الأحيان.