طفلة ترضع القهوة بدلًا من الحليب.. وضع عائلتها المادي السبب!

استبدلت عائلة إندونيسية الحليب بالقهوة لطفلتها الرضيعة التي تبلغ من العمر 14 شهرًا بسبب سوء وضعهم المالي، وتقدم العائلة ما يقارب الـ 1.5 لتر قهورة لطفلتها منذ كان عمرها 6 أشهر فقط، وتعيش الطفلة منذ ذلك الوقت على القهوة لعدم تحمل عائلتها تكاليف ارضاعها الحليب.

ويعمل والدا الطفلة خديجة حورة وهما انيتا وزوجها ساري الدين في استخراج جوز الهند وتجفيفه في إحدى المزارع بدخل 1.42 دولار يوميًا فقط.

وبسبب ضعف مدخولهما المادي يرضعان ابنتهما خديجة 3 زجاجات من القهوة يوميًا بعد تحضيرها من خلال غليان القهوة مع السكر.

وعلى الرغم من حرمان الطفلة من الحليب واعتمادها على القهوة إلا أن الطفلة تنمو بشكل طبيعي وبصحة جيدًا بحسب بعض التقارير.

ولكن بحسب والدها فإن الطفلة تُعاتي من مشاكل في النوم، فهي لا تتمكن من النوم بسهولة بسبب اعتمادها على القهوة والتي تحتوي الكافيين بنسية كبيرة وتؤثر على الكبار وليس الصغار فقط.

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