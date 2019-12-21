طفل ينجو من الموت المحقق بعد السقوط من سيارة على الطريق في الصين (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة نجاة طفل صيني من الموت بأعجوبة بعد أن سقط على الطريق على بُعد سنتيمترات من عجلات حافلة قريبة.

كشف الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة سيارة على طريق مزدحم في مدينة "باودينغ" بمقاطعة "خبي"، شمال غرب الصين، مشهد سقوط طفل من سيارة على الطريق.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تسارعت السيارة فجأة عندما تحولت إشارة المرور إلى اللون الأخضر، قبل أن يُفتح الباب الخلفي ويسقط طفل صغير على الطريق دون سابق انذار.

وخلال لحظات، كانت سيدة قد قفزت من السيارة خلف الطفل في محاولة يائسة لإنقاذه، لتسقط هي أيضا على الطريق.

إلا أنه لحسن الحظ، سقط الطفل على بُعد سنتيمترات من عجلات حافلة ضخمة كانت تسير على يمين السيارة، وعلى الرغم من وقوع الأحداث بسرعة خلال بضع ثوان، تمكنت السيارات الأخرى من تفادي السيدة والطفل اللذان كانا في وسط الطريق.

ومن ثم سارعت السيدة للنهوض وحمل الطفل الصغير بين ذراعيها، قبل أن تتوقف الحافلة وتبطئ السيارات المارة على الطريق، لتسمح للسيدة والطفل بالوصول إلى بر الأمان، دون أي إصابات خطيرة.

ويُعتقد أن الطفل تمكن من فتح باب السيارة بينما كانت متوقفة في الإشارة، وعندما بدأت السيارة في التسارع فجأة، سقط الطفل إلى الخارج، قبل أن تقفز السيدة التي لم يتضح بعد ما إذا كانت والدته، لإنقاذه.

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