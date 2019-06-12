ظهور مفاجئ للأمير عبدالعزيز بن فهد في مول بالرياض.. وتدافع نسائي لتصويره

فوجئ مرتادو أحد المولات الشهيرة بالعاصمة السعودية الرياض بظهور الأمير عبدالعزيز بن فهد يوم الأحد الماضي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير وهو يتجول في مول "الرياض بارك" الواقع شمال العاصمة الرياض.

كما أظهر المقطع تزاحم المتسوقين حوله من رجال ونساء؛ لالتقاط صور الـ"سيلفي" بصحبة الأمير وتبادل الأحاديث الوديّة معه والسلام عليه، فيما تدخل أمن المول في بعض الأوقات لتخفيف الازدحام الحاصل من المتسوقين.

وأثار المشهد غضب بعض السعوديين على موقع التدوين "تويتر"، مشيرين إلى أن الاختلاط ومزاحمة النساء للرجال بحجة التقاط الصور مع الأمير أمر غير مقبول ومخالف لتقاليد السعودية المحافظة.

#خصم_الراجحي_مع_المسافر

عبد العزيز بن فهد في مركز رياض بارك. تورط مع الزحمه pic.twitter.com/74ftZU4zpb — سعد الحوطي (@20aa10d) June 10, 2019

ولم تتضح أسباب الظهور المفاجئ للأمير عبد العزيز بن فهد، لا سيما وأن أمراء الأسرة الحاكمة في السعوديَّة، لا يتجولون وسط العامة؛ خوفًا على حياتهم.

انتشرت أنباء في سبتمبر 2017، تفيد بأن السلطات السعوديَّة وضعت الأمير عبد العزيز بن فهد، تحت الإقامة الجبرية في قصره في مدينة جدَّة، وسحبت منه كلَّ وسائل الاتصال، بينما قالت أنباء أخرى: إنَّه تعرض للاعتقال.

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وسبق أن شنَّ الأمير عبد العزيز بن فهد هجومًا عنيفًا على ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد؛ واصفًا إياه بالخائن والشيطان وقاتل المسلمين من السند إلى الهند، رافضًا الاعتذار عما قاله.

وعلى خلفية هذه الأنباء، أجرى الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى الأمير عبد العزيز بن فهد، الذي يُعدُّ نافذًا في الأسرة الحاكمة، والتقط معه الصور للردِّ على ما أُثير بمواقع التواصل.

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