ظهور نادر لطائر الـ"كاردينال".. نصفه ذكر والآخر أنثى (صور مذهلة)

كان لمراقب الطيور في ولاية بنسلفانيا فرصة "لا تكرر في العمر إلا مرة واحدة" عندما التقط صورًا لطائر "كاردينال" النادر وهو يجلس على شجرة.

وتمكن "جيمس هيل" من رؤية الطائر النادر والذي يجمع سمات الذكر (لون أحمر) والأنثى (لون أصفر)، مما جعل العلماء يضعونه في فئة "مزدوج الصفات الجنسية" (gynandromorph).

ويعد المظهر اللافت للطائر هو نتيجة الإخصاب المزدوج، حيث يتم تخصيب خلية بويضة أنثوية تطورت مع نواتين بواسطة حيوان منوي واحد.

والنتيجة هي ما يُعرف بـ gynandromorph الثنائي، حيث يبدو أن الطائر ذكر وأنثى مخيطين معًا.

وأشار "هيل" الى أنه التقط الصور الاستثنائية للطائر النادر بالقرب من "جراند فالي" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وتابع: "لقد أثار هذا اهتمامي حقًا لأنني لم أكن متأكدًا مما إذا كانت تشير إلى طائر هجين أو طائر جيناندرومورفيك أندر (طائر ½ ذكر وأنثى)، وشارك هيل في منشور على "فيسبوك".

ولا يمكن لأحد أن يتأكد من أن الطائر هو "مزدوج الصفات الجنسية" دون تحليل جيناته وإجراء فحص دم أو تشريح، لكن الانقسام في لون الريش الذي يقسمه إلى نصفين سمة هذا الطائر النادر.

وقال إنه يمكن نظريًا إنشاء طائر مزدوج الصفات الجنسية من خلال دمج اثنين من الأجنة قيد النمو، والتي تم تخصيبها بشكل منفصل.

ومن الممكن أيضًا أن تنتج أنثى بيضة تحتوي على كلتا النسختين من كروموسوماتها الجنسية: "زد - Z" و"دبيليو- W"، ومن ثم يتم تخصيبها من قبل حيوانين منويين، يحتوي كل واحد منهما على كروموسوم "زد". (وفي حين يحمل كروموسوم الجنس للإنسان الرمرز إكس إكس للإناث وإكس واي للذكور، فإن إناث الطيور تحمل الرمز زد دبليو وذكورها تحمل الرمز زد زد).

ولا يعرف العلماء بدقة كيف تنتج مثل هذه البيضة فرخًا يحمل خلايا تجمع كروموسومي "زد دبليو-ZW" و"زد زد-ZZ".

ويجري الانقسام إلى منتصف الطائر لأن الفقاريات تتطور بكل بساطة بطريقة متماثلة ثنائيًا، ورغم أن أحد الأطراف قد يبدو بشكل كبير أنه ""زد دبليو-ZW" والآخر "زد زد-ZZ" فإن أبحاثًا سابقة تشير إلى وجود بعض الخلط بين الخلايا في جسم الطائر.

لكن في الجوهر، سيكون كل جانب من هذا الطائر هو أخ أو أخت الجانب الآخر.

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