عارضة أزياء بريطانية تختفي منذ 11 يومًا.. والغموض سيد الموقف

اختفت عارضة الأزياء البريطانية مارينا جويس، منذ 11 يومًا، وبدأت الشرطة في إطلاق نداء للمساعدة في العثور عليها.

وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، نشرت جمعية ”المفقودون“ الخيرية نداءً لمارينا البالغة من العمر 22 عامًا، قائلة إنها لم تُرَ منذ 31 يوليو، بعد اختفائها من منزلها في هارينغ، شمال لندن.

وكان آخر فيديو لها عبر قناتها قبل عشرة أيام، لىق و الشرطة بالتغريد للحصول على معلومات للمساعدة في العثور عليها، وكتبت أنها أبلغت عن فقدها في 7 آب/أغسطس.

ومن جانبه نشر براندون ميهمد البالغ من العمر 19 عامًا، صديق مارينا، بيانًا على ”انستغرام“ في وقت مبكر من صباح هذا اليوم، يزعم أنها كانت "آمنة وبصحة جيدة".

وكتب ميهمد: ”هذا منشور مؤقت لإرسال رسالة إلى كل شخص قلق بشأن مارينا".

وانتابت متابعو عارضة الأزياء البريطانية ومعجبيها حالة من القلق بشان مصيرها بعد اختفائها، وتمنى كثيرون سرعة عودتها لجمهورها حيث تملك 2.1 مليون مشترك على ”يوتيوب“ و290 ألفًا من متابعي "إنستغرام".

يذكر أن مارينا كانت قد أثارت رعب متابعيها أيضًا في عام 2016، عندما أصدرت فيديو بعنوان ”DATE OUTFIT IDEAS“ تهمس فيه بصوت خافت ”ساعدوني“، وكانت هناك آثار كدمات على وجهها.

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