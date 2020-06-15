عارضة "بلاي بوي" تعد بالظهور عارية إذا فاز "تشيلسي" بدوري أبطال أوروبا

فاجأت عارضة الأزياء السابقة لمجلة "بلاي بوي" وملكة جمال "ميس بام بام" البريطانية "جيسيكا لوبيز" متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جريئة لها في حال تمكن فريقها المفصل "تشيلسي" من الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن الفتاة، قولها: "إذا فاز تشيلسي بدوري الأبطال، فسأظهر عارية بقميصه، ولن يوقفني أي شيء".

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لكن على الأرجح، سيتعين على "لوبيز"، الانتظار للعام القادم حتى تفي بوعدها لجمهورها خاصة، وذلك لأن "تشيلسي" خسر أمام بايرن ميونخ الألماني (0-3) في مباراة الذهاب ضمن الدور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، بينما تأجلت مباراة الإياب بسبب لشهر أغسطس القادم جائحة "كورونا" المُستجد.

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وفي حال تمكن "تشيلسي" من تحقيق اللقب أو لا فإن جمهورها لم يفوت لقطاتها الجريئة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها على "إنستغرام" أكثر من 175 ألف شخصًا.

يذكر أن تقارير صحفية مُختلفة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استقر على الملعب الذي سوف يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 /2020.

وقالت المصادر أن الاتحاد الأوروبي استقر بالفعل على خطة لاستكمال لدوري الأبطال، وأن اللجنة التنفيذية للاتحاد ستؤكد هذه الخطة بالفعل في الاجتماع العام الذي سيتم عقده في 17 يونيو القادم.

وقرر الاتحاد القاري أخيرًا أن المراحل النهائية من البطولة بدايةً من دور ربع النهائي سوف تُلعب في ملاعب برتغالية مختلفة.

وسيكون ملعب "دا لوز" مسرحًا للمباراة النهائية من المسابقة الأوروبية الأكثر سحرًا وذلك في يوم 23 أغسطس القادم.

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