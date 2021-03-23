عاصفة ترابية تسقط 3 مآذن في مصر.. والأرصاد الجوية تحذر

هبّت عاصفة ترابية محمّلة بأطنان الغبار على مصر مساء أمس الاثنين مصاحبة لمنخفض خماسيني قادم من صحراء ليبيا.

وحذرت هيئة الأرصاد المصرية من أن حركة الرياح قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق غربي البلاد مثل (سيوة - السواحل الغربية - الصحراء الغربية)، مشيرة إلى أن تلك الرياح تمتد إلى داخل البلاد خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة أن سرعة الرياح وصلت في بعض المناطق إلى 50 كلم/ ساعة حتى أنها تسببت في سقوط مآذن 3 مساجد، ومنزل بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

وقالت الهيئة إن تلك الرياح يمكن أن تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة، بينما تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج به بين 2.5 متر إلى 3.5 متر.

وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة أيضًا وتصل ارتفاع الأمواج به إلى 4 أمتار، أما منطقة خليج السويس فيكون ارتفاع الأمواج فيها 5 أمتار.

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