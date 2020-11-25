عاصفة ثلجية تضرب شمالي روسيا.. وتشكل طبقة سميكة على السيارات

تسببت العواصف الجليدية في أعقاب ظاهرة جوية غير طبيعية بانقطاع المياه والكهرباء عن 150 ألف شخص في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق روسيا وقتلت العشرات من برودتها.

وكشف موقع "يورو نيوز" بأن الطقس البارد جدًا تسبب في تكوين طبقة جليد سميكة على السيارات جعل من الصعب على أصحابها فتح أبوابها.

كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة حيث وصلت سماكة الثلوج المتساقطة وصلت في بعض المناطق إلى معدّلات لم تشهدها منذ عشرات السنين، ما دفع الحكومة إلى إعلان أن ما يحدث هو كارثة طبيعية.

كما أدى الطقس الاستثنائي إلى سقوط الكابلات والأشجار مع إعلان حكومة منطقة بريمورسكي حالة الطوارئ.

وقالت نائبة رئيس الادارة الاقليمية "ايلينا باركامينكو": "الوضع مع امدادات الكهرباء مازال صعبًا للغاية .. الدمار واسع الانتشار، وقد يستغرق عدة أيام لاستعادة الكهرباء".

وقال مسؤول محلي في خدمة الأرصاد الجوية "بوريس كوبي" أن الأمطار المتجمدة بدأت تضرب المدينة التي يقطنها حوالي 600 ألف شخص ليل الخميس، بعد أن التقى إعصار يحمل هواءً ساخنًا بهواء بارد.

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وقال إن سمك الجليد الناتج في بعض الأماكن كان 12 ملمًا - وهو شيء لم يُلاحظ في المنطقة منذ 30 عامًا.

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