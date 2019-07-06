عباءة مشاعل تثير حالة من الجدل في السعودية.. تعرفوا على قصتها!

أثارت سيدة سعودية تُدعى مشاعل حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو عبر حسابها الخاص في تويتر تكشف فيه عن قيام إدارة أحد المراكز التجارية في العاصمة السعودية الرياض بمنعها من الدخول إلى المول لعدم ارتدائها العباءة ووصف ملابسها بغير المحتشمة مما اضطرها لشراء عباءة لدخول المول.

وصورت الشابة السعودية ملابسها متسائلة عن سبب منعها خصوصًا ان ملابسها محتشمة ولم تكشف عن أي جزء، وبعد نشرها الفيديو قامت إدارة المول بتقديم إعتذار لمشاعل مؤكدين أن القانون هو السبب.

وأثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة جدًا، فالبعض عبر عن استيائه لما تعرضت له مشاعل خصوصًا بعد التطورات التي شهدتها السعودية مؤخرًا، فيما هاجمها البعض مُعتبرين أن العباءة والحجاب كانت ولا زالت رمز ديني يجب احترامه في بلد الحرمين.

وتفاعل رواد تويتر مع هذه الحادثة بالرغم من اعتذار إدارة المول معها، خاصة في ظل إنهاء عمل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية وسط محاولات لتغيير بعض القيود هناك والبدء بإقامة حفلات واستضافة النجوم.