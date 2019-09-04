عروس تطلب من ضيوفها إرسال الهدية حال تخلفهم عن حضور حفل الزفاف

المهم الهدية وليس الحضور.. شعار رفعته هذه العروس، عندما أكدت على ضيوفها إرسال الهدية، حتى لو لم يتمكنوا من الحضور إلى حفل زفافها!

أمرت عروس أطلقت على نفسها اسم عروس المستقبل أو برايدزيلا، جميع المدعوين لحفل زفافها بإرسال الهدية،.

ونشرت العروس رسالة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: "لن أتنازل عن الهدية حتى لو تتمكنوا من الحضور، وبخاصة إذا لم يكن هناك عذر قهري للتخلف عن الحفل، ومهما طال الزمن ستبقى الهدية أمرًا لا مفر منه، فقد دعوت الجميع منذ عامين لحفل زفافي، فليس لأحد حجة في نسيان موعد الحفل!".

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يبدو أن العديد من الأشخاص المدعوين للحفل، قد اعتذروا في اللحظات الأخيرة، لذا كتبت في تغريدة لها على "تويتر": "على الجميع أن يعلم أن الهدية شيء مُقدس، وليس معنى عدم الحضور التغاضي عنها، ومهما كان السبب والدافع والأعذار فلن أقبلها".

الأمر الذي دفع بعض الأشخاص للسخرية من طلبها، وأكدوا أنها تتزوج فقط من أجل الحصول على الهدايا، فكتب أحدهم: "ليس إلزامًا علينا احضار هدية طالما لم نحضر الحفل، وكل المطلوب هو إرسال رسالة تفيد بعدم الحضور".

وكتب آخر: "مسألة الهدية شخصية جدًا، وترجع لتقدير الشخص لذاته ولصاحبة الحفل، فكونه لم يحضر هدية فهو لا يعد من الأصدقاء الحقيقيين"، فيما كتب ثالث: "من الجيد دعوة الأصدقاء لحفل الزفاف، لكن الهدية ليست فرضًا على هذا الشخص، لا سيما إذا كانت العلاقة سطحية، وإذا كان لك الحق في إرسال الدعوة، فالهدية أمر يرجع للشخص وليس طلبا حتميًا".

وكتب آخر: "حضوري للزفاف أمر يخصني وحدي، وكذلك الهدية فحفل الزفاف لا يعد دينا في عنقي، أو فاتورة يتوجب علي تسديدها".