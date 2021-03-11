عصابة تمارس السادية المازوخية على شاب مريض في إسبانيا.. والتحقيق يكشف تفاصيل صادمة

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على سبعة أشخاص بتهمة تعذيب رجل عرض أموالًا نقدية على غرباء عبر الإنترنت لمنحه تغييرًا جذريًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النساء الأربع والرجال الثلاثة أجبروا الرجل على السير حول سوبر ماركت في مايوركا مرتديًا زي امرأة، ولصقوا شفتيه معًا ثم وخيطوا أصابع قدميه معًا، وحلقوا حاجبيه.

وتقول مصادر قريبة من التحقيق الجاري إن الرجل أجبر أيضًا على السير فوق دبابيس خلال فترة تعذيب استمرت ثلاثة أيام.

وبعدها تمكن الرجل من الهروب بعد أن سُمح له بالذهاب إلى نقطة نقدية حتى يتمكن من دفع رواتب الخاطفين المزعومين كما تم الاتفاق عليه.

ويقال إن الضحية، التي قيل إنه يعاني من صعوبات في التعلم بالإضافة إلى مشاكل في الحركة، تلقى تهديدات بالقتل منذ ذهابه إلى الشرطة.

وقالت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء إن الضحية المزعومة نظم على ما يبدو مسابقة على الإنترنت تدور حول لعبة للعب الأدوار الجنسية حيث يدفع للمراهنين لمساعدته على تغيير مظهره باستخدام الجنس الخفيف والـ BDSM، وهو مجموعة الأشكال والأنشطة والممارسات الجنسية القائمة على الاستمتاع بالسيطرة، العقاب وتمثيل الأدوار الشهوانية بين المسيطر والمسيطر عليه، ويكون بالتراضي بلا تحرش ولا اعتداء جنسي وإن حصل التعنيف ولكنه يحصل تحت ما يطلق عليه فلسفة الآمن والسليم والمتفق عليه.

وذكرت تقارير محلية أنه حتى جعل المرشحين المختارين يوقعون عقدًا بعنوان "تغيير المظهر"، ويقال إنه أثار ناقوس الخطر بعد أن ذهبت السادية المازوخية التي تعرض لها إلى أبعد مما ينبغي.

وأشارت المصادر الى أن المجموعة المختارة لتمثيل أوهامه الظاهرة ذهبت إلى العقار في ماناكور بعد أن التقوا في ساحة وسط المدينة في بالما عاصمة مايوركا تسمى بلازا دي إسبانيا.

وبحسب ما ورد أُجبر ضحية التعذيب المزعومة، وهو في الثلاثينيات من عمره، على التجول في سوبر ماركت في بالما مرتديًا زي امرأة قبل أن تبدأ معاملته في أن تصبح أكثر عنفًا.

وفي مقطع فيديو، شوهد الرجل مقيدًا على كرسي ويقول: "هذا هو التحدي. يجب أن أقوم بفك قيود نفسي في غضون دقيقة، وإلا سيتم حلق حاجبي".

وتتراوح أعمار الرجال الثلاثة والنساء الأربع بين 20 و 30 عامًا واعتقلوا بسبب جلسة تعذيب مزعومة في منزل بمدينة ماناكور في مايوركا.

وأدلت الشرطة بأول تعليقاتها الرسمية على القضية الغريبة قبل مثول أمام المحكمة اليوم أربع نساء وثلاثة رجال اعتقلوا.

كما تم استجواب والدة أحد المشتبه بهم لأن جلسة التعذيب المزعومة تمت في منزلها، وما زالت قيد التحقيق لكنها لم تكن من بين المعتقلين السبعة.

وقال "أليخاندرو بيسيرا"، المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإسبانية في مايوركا: "إنها قضية بغيضة للغاية، يبدو أن كل شيء بدأ عندما نظم الضحية المزعومة مسابقة عبر الإنترنت لتغيير مظهره، ينضم أشخاص مختلفون إلى المسابقة وينتهي الأمر بإنشاء مجموعة”.

وأضاف: "يبدو أن المسابقة أصبحت أكثر تطرفًا ولم يكن أحد قادرًا على إيقافها، لقد أخذنا إفادة من الضحية وما قاله هو أنه أوضح قبل المسابقة أنه لا يريد العنف الشديد أو الجنس".

نشر إفادة المتهم في قضية طفلة المعادي: أنا منفصل من 6 شهور وكنت بهزر معاها!

بوباي روسيا المُزيف: نادم على حقن عضلاتي بالفازلين

في تصرفٍ مثير للسخرية.. رئيس وزراء التايلاندي يرش المراسلين بمطهر الأيدي