عصابة ليغو دولية.. تسرق القطع النادرة ثم تساول الهواة عليها بأسعار "مجنونة"

تحاول السلطات في فرنسا منع أنشطة عصابة بولندية متورطة في مؤامرة إجرامية مزعومة لسرقة مجموعات "الليغو- Lego" لبيعها لهواة الجمع.

وتقوم عصابة "الليغو- Lego" ومقرها الدنمارك، بتسويق أي مجموعة معينة لمدة عامين فقط قبل سحبها من المبيعات الرسمية، وبسبب هذا التوفر المحدود تم بناء سوق مربحة للمجموعات المستعملة على مر السنين، والتي نمت أكثر فقط مع عدد الأشخاص الذين يتطلعون إلى درء ملل الإغلاق وسط الوباء المستمر.

ويأتي التحذير بعد أن ألقى الضباط القبض على ثلاثة أشخاص في عملية سرقة صناديق Lego من متجر ألعاب في إيفلين، خارج باريس، في شهر يونيو الماضي.

وأثناء الاستجواب اعترف المشتبه فيهم، وجميعهم من بولندا، بأنهم جزء من فريق متخصص في سرقة قطع ليغو التي يبحث عنها هواة الجمع.

وقال أحد المحققين لصحيفة لو باريزيان Le Parisien: مجتمع Lego ليس مجرد أطفال، وهناك العديد من البالغين الذين يلعبون بها، وهناك مقايضات ومبيعات عبر الإنترنت، ولدينا أيضًا أشخاص يشكون من أن منازلهم قد تم اقتحامها وسرقة قطع ليغو منها.

وحذرت الشرطة الفرنسية المتاجر المتخصصة ببيع قطع ليغو على الجامعين أن يكونوا على علم بالتهديد المحتمل.

وقال محقق لوسائل الإعلام الفرنسية إن هناك تقارير عن اقتحام منازل لأخذ قطع الليغو منها.

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