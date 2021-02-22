على شكل دوائر ماندالا.. فنان فنلندي يحفر رسمة عملاقة في الثلج

ظهرت شبكة ضخمة من الأنماط الهندسية المنحوتة في الثلج على ملعب للجولف في فنلندا، مما جذب الانتباه العالمي.

وكان التصميم المذهل في مدينة إسبو الجنوبية من عمل الفنان الهاوي "يان بييكو" بالتعاون مع 11 متطوعًا.

وباستخدام الحبل وأحذية التزلج على الثلج، صمم السيد "بييكو" وفريقه العمل الفني على مدار يومين في نهاية الأسبوع الماضي.

ويبلغ عرض العمل الفني 160 مترًا (525 قدمًا)، ويُعتقد أنه أكبر رسم ثلجي تم صنعه في البلاد على الإطلاق.

وقال "بييكو"، مستشار تكنولوجيا المعلومات لشركة CGI، لبي بي سي: "لقد قمت بتصميمات صغيرة من قبل، كنت أرغب في الانتقال إلى المستوى التالي، والقيام بشيء أكثر تعقيدًا من ذي قبل".

ولا يمكن لمس جمال الرسمة من الأرض، فلا تظهر تفاصيلها إلا من السماء، فتنكشف خطوطها المتداخلة على شكل دوائر ماندالا عملاقة.

وأوضح "بييكو"، وهو خبير معلوماتية: "كان تحديًا بالنسبة لي أن أشرح الأمر برمته للجميع وأحافظ على حماستهم للمشروع، وكان الأمر مجديًا".

وكل ما كان "بييكو" يريده في البداية هو "صنع شيء جميل" على الثلج الذي يكسو ملعبًا رياضيًا في إسبو بضاحية هلسنكي، فرسم مشروعه على الكمبيوتر.

وبعد ذلك، جند "بييكو" متطوعين في صفوف مجموعة من هواة السير بأحذية الثلج، فاستخدموا حبالًا لرسم دوائر على الثلج تنسخ رسمة مطبوعة على خارطة.

وبعد ذلك تروي "إيلينا تشيكاريلي" إحدى المتطوعات "قضينا ثلاث ساعات نمشي ونضحك" تحت شمس شتائية وسط درجة حرارة قدرها عشرة تحت الصفر.

وقال "بيتري تيرالينن" وهو متطوع آخر: "كان من الصعب جدًا أن ندرك ما سيكون شكل العمل الفني" فيما كنا نتقدم خطوة خطوة على طبقة الثلج الكثيفة.

وأضاف: "لذلك كان من الرائع أن نرى الصورة من علو".

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