على طريقة روميو وجوليت .. قصة حب شاب وفتاة تنتهي بانتحارهما‎

يبدو أن قصة "روميو وجوليت" الشهيرة لم تعد مجرد أسطورة تتناقلها الأجيال، فقد شهدت محافظة كفر الشيخ شمال مصر، حادثًا مأسويًا لقصة مشابهة، حيث أقدم شاب وفتاة على الانتحار بتناول مادة سامة، لرفض عائلتيهما السماح لهما بالزواج لأكثر من مرة.

وتعود تفاصيل الواقعة، لتلقي قسم شرطة بلطيم بلاغًا يفيد بوصول "ل. ا. ع" 20 عامًا، و"س. ص. ع" 21 عامًا، في حالة إعياء تام عقب تناولهما لحبة حفظ الغلال القاتلة، وفشلت جميع محاولات إنقاذهما، وتدهورت حالتهما الصحية، وأثناء نقلهما إلى مستشفى كفر الشيخ العام لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وكشف تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب تقدم إلى خطبة الفتاة، لكن أهلها رفضوا الخطبة، وتزوجت من آخر، وانقطعت الصلة بينهما، وعاش كل منهما حياته، ولكن عندما علم الشاب بانفصالها عن زوجها عاود وطلب الزواج منها، ولكن قوبل بعدم الاستجابة فحاولت الفتاة إقناع أهلها بالموافقة ولم تنجح، فغضب الشاب والفتاة وقررا الانتحار.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت البحث الجنائي ومباحث مركز بلطيم بالتحري عن الواقعة ومعرفة ملابساتها وأسبابها.

كما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع طالب 22 عامًا، نتيجة سقوطه من الطابق السادس، وذلك أثناء محاولة فراره من شقة خطيبته خشية رؤية والدها له.

وتعود الواقعة، لتلقي قسم الشرطة الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع طالب أثناء محاولته الفرار من الدور السادس، بعد رؤية والد خطيبته له داخل شقته، وتبين حدوث نزيف داخلي وكسر بالجمجمة.

وكشفت التحقيقات أن الشاب كان جالسًا بصحبة خطيبته (19 عامًا)، وأثناء ذلك فوجئ بحضور والدها وصديقيه للشقة، وحين رآه استشاط غضبا كونه لم يخبره بقدومه ولم يعرف ماذا جرى بينهما.

وبعدها قام الأب بالاعتداء على الشاب بالضرب، ثم احتجزه داخل غرفة حتى قدوم أهله، وعند محاولة الضحية الهرب من النافذة، اختل توازنه فسقط على الأرض ولقي مصرعه.

وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه والد الفتاة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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