على كوكب اليابان.. السير على السلالم المتحركة ممنوع في مدينة سايتاما

تتجه السلطات في مدينة سايتاما الواقعة شمالي طوكيو إلى تطبيق آداب استخدام السلم المتحرك لتجنب الإصابات والسقوط.

بموجب مشروع القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، يتعين على المستخدمين الوقوف بشكلٍ ثابت وعدم السير للأمام أو للخلف.

وكان مجلس المدينة قد أقر مشروع قانون ينظم استخدام السلالم المتحركة في جلسته التي عُقدت يوم 26 مارس، مما يجعلها المدينة اليابانية الأولى التي تفرض هذا القرار.

ورعى هذا القرار أعضاء الجمعية من الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يعد أكبر مجموعة في الجمعية.

وقال "شينيتشي ناكاياشيكي"، رئيس شؤون السياسة في مجموعة التجمع للحزب الديمقراطي الليبرالي، في إشارة إلى أهمية المرسوم: "نحن بحاجة إلى إيصال رسالة قوية إلى الجمهور لتغيير الممارسات التي أصبحت منتشرة جدًا بحيث يُنظر إليها على أنها عادة".

وسيلزم مشغلو السلالم المتحركة بإطلاع المستخدمين على الاستخدام الآمن لها.

يمكن لحكومة المحافظة إصدار توجيهات أو تحذير للمشغلين الذين تعتبر جهودهم الرامية إلى جعل المستخدمين يلتزمون بالقاعدة الجديدة.

ومع ذلك، فإن القانون لا يحمل أي عقوبة على المستخدمين والمشغلين إذا خالفوا القاعدة.

وعلى الصعيد الوطني، كان هناك 805 حالة إصابة شملت أشخاصًا يتحركون على سلالم متحركة بين يناير 2018 وديسمبر 2019، وفقًا لبيانات جمعية المصاعد اليابانية.

وطالبت الرابطة التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها المستخدمين بالبقاء ساكنين وإمساك الدرابزين عند استخدام السلم المتحرك، قائلة إن المعدات ليست مصممة لتوقع الحركات المفاجئة.

اعترض بعض أعضاء الجمعية على محاولة تنظيم استخدام السلم المتحرك، ووصفوه بأنه سابق لأوانه.