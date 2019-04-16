علِق خاتمه زواجه بالسياج.. فانقطع أصبعه بالكامل (صور)

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أصيب رجل بريطاني بالصدمة حين رأى أصبعه معلقًا على سياج حديدي بعد أن قفز من مكانٍ مرتفع.

وفي التفاصيل، خسر "بول بيغز"، الذي خدم سابقًا ضمن قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق، أصبعه بالكامل حين علِق خاتم زواجه بالسياج الذي يبلغ ارتفاعه 6 أقدام وذلك بعد 3 أشهر فقط على زواجه.

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وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن "بول" البالغ من العمر 33 عامًا وضع اصبعه في علبة بلاستيكية فارغة وتوجه إلى المستشفى.

وحين عاين الأطباء حالته أخبروه بأنهم لا يستطيعون إعادته كما كان وعلم عندها أنه أصبح مبتور الأصبع.

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وبات "بول" الآن غير قادر على ارتداء خاتم زفافه بعد عدة أسابيع من تبادل العهود، وبأنه أصبح الآن يواجه صعوبة في ارتداء ملابسه وإتمام مهام حياته اليومية.

وقال "بول": "كنت مع القوات الأمريكية في العراق، ثم ذهبت إلى أفغانستان وعدت الى بلادي دون أن أصاب بأي رصاصة، لكن عندما قررت العودة الى بريطانيا فقدت أصبعي في حادث غبي". (حسب قوله)

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وأضاف: "المفارقة بأني لست مستاءا مما حدث، لكن زوجتي لم تكن سعيدة عندما رأت ذلك. كانت مشاعر مختلطة لها - لقد شعرت بالضيق لأنني فعلت ذلك وآسف أنه كان ذلك الإصبع (أي البنصر)".

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