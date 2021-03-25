غراب يتحول إلى عارضة أزياء مُثيرة.. مشيته حديث رواد مواقع التواصل

يحب الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحيوانات تقوم بأشياء مضحكة ومضحكة.

أحد هذه الفيديوهات الذي ينتشر بسرعة ويجعل الناس يضحكون هو فيديو غراب يقوم بنزهة أنيقة تمامًا مثل عارضة أزياء على منحدر.

I am limited edition with an attitude pic.twitter.com/KIReTSEJtt — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 23, 2021

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 10 ثوانٍ، شوهد غراب يمشي على سور حديدي بأقصى درجات الأناقة والأناقة.

ولا يُعرف متى وأين تم تصوير الفيديو، لكن المقطع أثار الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر بسرعة.

ونجح الفيديو في جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يضحكون والكثير منهم يقارنون بشكل مضحك عارضات الأزياء.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وحصل على الكثير من التعليقات المضحكة، من بينها: "هذا الغراب يعمل كعارضة أزياء في السابق فالأشياء لا تتغير أبدًا"، بينما كتب آخر".

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