غراب يتحول إلى عارضة أزياء مُثيرة.. مشيته حديث رواد مواقع التواصل

يحب الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحيوانات تقوم بأشياء مضحكة ومضحكة.

أحد هذه الفيديوهات الذي ينتشر بسرعة ويجعل الناس يضحكون هو فيديو غراب يقوم بنزهة أنيقة تمامًا مثل عارضة أزياء على منحدر.

I am limited edition with an attitude pic.twitter.com/KIReTSEJtt