فارسات سعوديات في سوق عكاظ هذا العام.. قدمن عروضًا مميزة!

شاركت مجموعة من الفتيات السعودية في عرض "فرسان عكاظ" والذي يُقام ضمن فعاليات سوق عكاظ في محافظة الطائف إلى جانب عدد من الفرسان الرجال في ظاهرة هي الأولى من نوعها في السعودية.

وقدمت الفارسات في العرض الذي أُقيم يوم أمس الجمعة عرض مُذهل ومميز حاز على إعجاب الحضور الذين تواجدوا في ثاني أيام عروض سوق عكاظ.

وشارك في عروض "فرسان عكاظ" 30 فارس وفارسة من مختلف الدول المشاركة في السوق لهذا العام، وأشاد الحضور بالتغيير الكبير وتواجد الفارسات اللواتي قدمن عرض مميز يُضاهي العروض الرجالية .

وشهدت السعودية في الفترة الأخيرة تغيرات كبيرة فيما يخص الترفيه وحقوق المرأة، بدأت بمنح السعوديات حق القيادة، ثم إقامة حفلات غنائية في مختلف مدن المملكة بحضور نجوم عرب وعالميين، ومؤخرًا مُنحت المرأة السعودية حق السفر بدون إذن ولي الأمر.