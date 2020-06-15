فتاة تتصدر الترند الأردني ومطالبات بمعاقبتها قانونيًا على فعلتها.. تعرفوا على السبب!

تصدر الترند الأردني خلال الساعات الماضية اسم فتاة تدعى ريم بـ أكثر من هاشتاق الأول "ريم تفسد المجتمع"، والثاني "ريم تفضح المجتمع الذكوري".



واثارت ريم، والتي تقيم في العاصمة الأردنية عمان، جدلًا كبيرًا عبر موقع التدوين "تويتر" في تغريدة شاركتها من خلال حسابها جاء فيها "الأردنيات أو المقيمات، ابعتولي واحكولي عن قصص خلعكم للحجاب أو محاولة خلعه، أو الإجبار عليه، خلي المجتمع يعرف إنو الحجاب عنا مش حرية شخصية ولا ممكن ببساطة تشلحيه لو مو عاجبك، وقديه بنتعرض لمضايقات بسببه إضافة لحقوق المرأة المأخوذة في المجتمع".



ولكن ما لم تتوقعه صاحبة التغريدة أن تتصدر الترند الأردني وسط تعليقات هجومية من قِبل رواد السوشال ميديا كان من بينها "الكلام مستفز لأنها صوّرت جميع المحجبات كانهم لبسوا الحجاب غصب عنّهم وتغاضت بشكل تام عن البنات الي لابسينه بإرادتهم"، وأضاف آخر: "مين قال الحجاب يسلب الحرية والحقوق من البنات؟ مين قال انو فرض ربنا هو ضدنا واشي ما بفيدنا؟ من متى صارت الحرية انو البنت تكون مش محجبة؟ مين اعطاها الصلاحية تحكي عن فرض ربنا ع اساس انو بياخد حريتنا! لوين عم نوصل بالانحطاط الاخلاقي والفكري".



وكان لـ أحدهم تعليق آخر جاء فيه: "البنت بتحرض البنات يخلعوا الحجاب بشعارات الحرية وبتحاول تفسد البنات، وبتدعوا للانحلال الاخلاقي ودايمًا بتهاجم الدين بشكل مباشر بكثير من تغريداتها مش بس حجاب وكثير شغلات مقرفة مثلها ودايمًا بتهاجم الاسلام يا ريت نسكرلها حسابها لأنه مثل هيك ناس بنشروا الفساد".

أما الملفت كان وجود نسبة جيدة تدافع عن الفتاة، وعلقوا على الموضوع بهاشتاق آخر حمل اسم "#ريم_تفضح_المجتمع_الذكوري" وتمكن من تصدر الترند أيضًا بتعليقات منها "انتو تحاربونها لانها فضحتكم مافيه بنت بتخلعه والا بتلبسه براحتها وراها أهل يحاشرونها فيه بس الحلو ان الاعترافات عندها مليانه والحجاب مغصوبين عليه وهذا حقيقة"، وغرد آخر بـ "بقول لك "#ريم_تفسد_المجتمع"، على اساس يعني مش فاسد للعظم ولا مصيبة أو قرف اللي ناخر فيه نخر، مدعين الفضيلة والمستشرفين، متدينون جدًا وفاسدون جدًا، التغريدة اللي بتهز مجتمع كامل نعني إنه مجتمع منهار اصلًا، هاشتاق محزن جدًا جدًا".

وأضافت إحداهن: "هسا قصص خلع الحجاب بدها تفسد المجتمع أكثر من التحريض عالاغتصاب وقتل الشرف ومحو العار وكثرة الواسطة بالبلاد والفقر والبطالة والتحرش؟ ياريت وقفتوا ايد وحدة عهالقضايا الي راح يكون احسن من قصص تجارب كم بنت شلحت الحجاب او لبسته".



"قديش إنكم منافقين مش إنكم تستنكروا أفعال الناس الوسخة الي مسببه أذى للكل مش إنكم تعترضوا على المغتصبين و المتحرشين مش إنكم توجهوا غضبكم على قضايا المغدورات ولكن بتهاجموا وحدة نقلت الواقع على حقيقته"

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