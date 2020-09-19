فتاة سعودية تحاول الانتحار من شرفة فندق بالدمام.. والدفاع المدني يتدخل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يجسد محاولة فتاة الانتحار من شرفة فندق بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو المتداول، وقوف الفتاة على حافة شرفة غرفتها بالفندق، وبينما كانت تحاول القفز، تدخل رجال الدفاع الدمني لإقناعها بالرجوع.

واستمرت محاولات رجال الدفاع المدني في إقناع الفتاة بالعدول عن قرار الانتحار، حتى قام شخص ما بالإمساك بها وإدخالها إلى الغرفة وإنقاذها.

وحسب متداولي الواقعة، فإن الفتاة قد أحيلت إلى شرطة شرق الدمام من أجل التحقيق معها واستكمال الإجراءات قبل أن تتم إحالة القضية للجهات المختصة.

وكان اللافت في مقطع الفيديو المتداول، تعليق السيدة التي قامت بتصويره، حيث رددت جملة "هذا كله من قلة الصلاة"، تعليقًا على رغبة الفتاة في الانتحار، الأمر الذي دفع كثيرون إلى استنكار ما قالته، مؤكدين أن الانتحار لا علاقة له بقلة الصلاة والتدين، وأنها لا يمكن أن تجزم بأن الفتاة التي كانت تحاول القفز من الشرفة، لا تواظب على الصلاة.