فتاة صينية تركها عشيقها.. لن تصدق ماذا فعلت داخل الطائرة!

حطمت فتاة صينية غاضبة نافذة طائرة في منتصف رحلتها، بعد أن أفادت التقارير أن ذلك حدث بسبب انزعاجها الشديد بسبب فشل علاقتها مع عشيقها.

واضطرت "لى"، البالغة من العمر 29 عاماً، الطائرة إلى الهبوط الاضطراري بعد أن قرر طيار رحلة الخطوط الجوية لونج 8528 إلى التوقف غير المقرر في مطار تشنغتشو زين تشنغ الدولي، الذي يقع في عاصمة مقاطعة خنان في وسط الصين.

وقد أفادت سلطات المطار أن لي فقدت السيطرة على مشاعرها على متن الطائرة في الـ 25 من شهر مايو الماضي، مع لقطات تظهرها وهي تبكي بشدة في مقعدها بينما يحاول طاقم الطائرة والركاب تهدئة روعها.

ويعتقد أن غضبها الشديد، الذي نجم عنه تحطم نافذة طائرة هو أن عشيقها قد تخلى عنها، وقالت شرطة تشنغتشو إنها شربت نصف لتر من الكحول الصيني المعروف باسم "بايجو"، الذي يحتوي على كحول نموذجي بنسبة تتراوح بين 35 إلى 60%.

وقد أشارت السلطات إلى أن لى شربت قارورتين سعة 250 مللي لتر من مشروب البايجو قبل الصعود إلى الطائرة التي أقلعت من شينينغ عاصمة مقاطعة تشينغهاى في شمال غرب الصين متوجهة إلى مدينة يانتشنغ الساحلية في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين.

وتظهر لقطات من الفيديو داخل الطائرة والمضيفات تحاولن نقل لي من مقعدها وهي تبكي وتلكم النافذة المجاورة لها.

ووفقاً لتقرير الشرطة يوم 12 يونيو، فإن الطائرة أيرباص "إيه 320" هبطت في تشنغتشو دون أي مشاكل، ولم يصب أحد من المسافرين بأي أذى خلال تلك الرحلة.

وقد ألقت سلطات مطار تشنغتشو زين تشنغ الدولي، القبض على لي لارتكابها جريمة تتعلق بالنظام العام وتم احتجازها، وقد تم قياس نسبة الكحول في دمها وكانت 160 ملغ / 100 مل، وفقا لشرطة تشنغتشو، التي لم تذكر المدة التي تم حبسها احتياطيا، أو ما إذا كانت ستُغرم بسبب الأضرار التي لحقت بالطائرة.

ولم يتضح حتى الآن، ما إذا كانت سيتم إدراج اسم لى على القائمة السوداء من قبل هيئة الطيران المدني الصيني كعقاب لها بعد هذه الواقعة.