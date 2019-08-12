فتاة مصرية تُغني وسط صلاة العيد وتُثير حالة من الغضب.. فيديو!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة مصرية، تظهر وسط المصلين خلال صلاة عيد الأضحى وهي تغني عبر تطبيق التيك توك الشهير على أنغام اغنية شعبية.

وأثار الفيديو فور انتشاره حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مُعتبرين أن الفتاة أساءت بشكل كبير للصلاة، وأنها تصرفت بشكل غير مقبول ويجب محاسبتها.

فيما تساءل الكثيرون عن سر هوس بعض الأشخاص بمثل هذه التطبيقات والتي تجعلهم لا يراعون أي تقاليد أو عادات ويتصرقون بطريقة مسيئة فقط من أجل لفت الأنظار.ولا يختلف تطبيق "تيك توك" عن تطبيقات أخرى، حيث بإمكان المستخدمين تحميل فيديوهات قصيرة، لا تتعدى مدتها 15 ثانية، وتقاسمها مع الأصدقاء، ويلاقي "تيك توك" نجاحاً هائلاً خصوصاً لدى الشباب والمراهقين.

للمزيد من قسم اختيار المحرر: