فرصة تأتي مرة واحدة فقط.. الملياردير الياباني "مايزاوا" يبحث عن مرافقين في رحلته حول القمر

وجه الملياردير الياباني "يوساكو مايزاوا" دعوة لثمانية أشخاص من جميع أنحاء العالم كي يرافقوه بفتح رحلة استكشافية على القمر.

وتم الإعلان عن رحلة "مايزاوا" الى القمر في عام 2018 كأول رجل يحجز مكانًا على متن سفينة الفضاء القمرية التي طورتها SpaceX.

وقال "مايزاوا"، الذي دفع مبلغًا لم يكشف عنه للرحلة المتوقع انطلاقها في عام 2023 على أقرب تقدير، إنه يعتزم دعوة ستة إلى ثمانية فنانين للانضمام إليه في الرحلة حول القمر.

لكن أمس الأربعاء، في مقطع فيديو نُشر عبر حسابه على "تويتر"، كشف عن عملية تقديم أوسع: "أنا أدعوكم للانضمام إلي في هذه المهمة، ثمانية منكم من جميع أنحاء العالم، إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان".

وستستمر المرحلة الأولى من عملية التقديم حتى 14 مارس آذار الجاري.

وسيتكفل "مايزاوا"، الذي باع موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لسوفت بنك في 2019، بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام تنتمي للجيل الجديد من مركبات سبيس إكس ويطلق عليها اسم "ستارشيب".

ويشتهر "مايزاوا" بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على "تويتر" مما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.

وأطلق "مايزاوا" العام الماضي برنامجًا وثائقيًا بحثًا عن صديقة جديدة تنضم إليه في رحلته قبل أن يتراجع سريعًا متذرعًا بوجود "مشاعر متباينة" بداخله.

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