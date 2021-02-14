فنانون تشكيليون يزينون شوارع مكة المكرمة بجداريات أنيقة

أنهى 15 فنانًا تشكيليًا أعمال جدارية تجميلية بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا بمكة المكرمة بتنظيم من وكالة التشييد والصيانة متمثلة في إدارة التجميل والأنسة بأمانة العاصمة المقدسة.

واحتاج تنفيذ الجدارية والتي غطت مساحة (198 مترًا مربعًا) حوالي 70 ساعة قسمت على مراحل متعددة على مدى 14 يومًا وتم استخدام 6 ألوان مختلفة من الدهانات الملائمة للعوامل الجوية الخارجية.

وصُممت الجدارية باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروفيات العربية - الخط السنبلي - الذي يتوسط الآية الكريمة (رب اجعل هذا البلد آمنًا).

وتهدف المبادرة إلى تحسين المشهد الحضري وتزيين طرق وجسور مكة المكرمة.

وقال مدير إدارة التجميل بأمانة العاصمة المقدسة المهندس موسى بن سليمان الصحبي على أهمية رفع كفاءة المرافق العامة من خلال العمل على معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بمكة المكرمة.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتزيين طرق وجسور مكة المكرمة وتوظيفها في مختلف الفنون الإبداعية وإحياء الفن التشكيلي والرسومات الهادفة في المرافق العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وشارك في المبادرة فريق من الرسامين بمجموعة رواد الرؤيا التالية أسماءهم:

نواف المغامسي علوية العيدروس عبدالهادي حسين مؤمن اختر نهال جاوي مريم الشقيران بسمة هوساوي مها فلاته جوري عارف رغد القثامي إكرام فلاته هبه فهد حنين المولد هديل مصيري ريتاج الأشقر.

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