فندق سيزر بالاس دبي.. أسعار الحجوزات والعروض

فندق سيزر بالاس دبي - Caesars Palace Dubai يعد واحد من أبرز الفنادق في دبي، ويقع في جزيرة "بلوواتر – Blue water" وهي جزيرة صغيرة تقع بالقرب من نخلة دبي ولها جسر ممتد من JBR.

وتتألف جزيرة "بلوواتر" من فنادق عالمية ومنتجعات سكنية وشقق فندقية ونوادٍ شاطئية بالإضافة الى عجلة "عين دبي" والتي بدأت بالدوران على ارتفاع 250 مترًا.

ويعد فندق سيزر بالاس دبي أحد أهم الفنادق المبنية على جزيرة "بلوواتر – Blue water" فهو يتألف من 3 أقسام وهي:

سيزر بالاس دبي (غرف فندقية وأجنحة)

سيزر رزدنس شقق فندقية

سيزر جوليان (غرفة كبيرة وأجنحة ملكية)

يقدم فندق " سيزر بالاس دبي - Caesars Palace Dubai " لضيوفه أسلوبًا لم يسبق له مثيل من المرح إلى الرفاهية بتناول الطعام على مستوى عالمي والترفيه المذهل إلى تجارب السبا الفاخرة والخدمة الأسطورية.

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جرب الفخامة الممزوجة بالمرح في فندق " سيزر بالاس دبي - Caesars Palace Dubai"، حيث تمنح الغرف والأجنحة الأنيقة الضيوف فرصة فريدة للاسترخاء والشعور بالراحة.

ويمكن للضيوف والأزواج أن يسترخوا بجانب المسبح أو تنزه على طول الشاطئ ، والاستمتاع بالمناظر الخلابة لبحر العرب.

ويمكن البحث عن الهدوء في " منتجع كوا سبا الصحي - Qua Spa " الذي يتبع مفهوم الصحة المتكاملة الحائز على جوائز من لاس فيغاس ثم تناول العشاء مثل القيصر في مطبخ برنامج الطاهي الخبير جوردون رامزي.

يمكن إمضاء بعض الوقت في " كوف بيتش - Cove Beach " نادي الشاطئ الأنيق، والاستمتاع بالحياة الليلية النابضة بالحياة في " نادي هافانا - Havana Social Club “.

وسائل الراحة في فندق سيزر بالاس دبي

يتألف فندق سيزر بالاس دبي من:

149غرفة بتشطيبات فاخرة

45 جناحًا (مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم)

6 مطاعم وحانات وصالات جلوس

ثلاثة مسابح فاخرة ومسبح مغطَّى للأطفال |

الدخول المجاني: إلى كوف بيتش Cove Beach، نادي إمباير، صالة اللياقة البدنية

خدمة الخادم الشخصي للنزلاء المقيمين في الأجنحة الترفيهية.

خدمة الغرف على مدار 24 ساعة منتجع كوا سبا الصحي – الذي يتبع مفهوم الصحة المتكاملة الحائز على جوائز من لاس فيغاس

مميزات فندق سيزر بالاس دبي

يقع في جزيرة "بلوواترز دبي" وهي أحدث جزيرة في دبي.

• يتكون من برجين: برج القصر وبرج جوليوس.

• يقع مطعم Second Hell’s Kitchen في فندق " سيزر بالاس دبي - Caesars Palace Dubai " زيقدم نفس المزيج من العروض المسرحية والمطبخ على مستوى عالمي كموقعه الأصلي في لاس فيجاس.

• يقدم سبا Qua العلاج الفريد بالعلاج الياباني و Psammo Concept Quartz.

ركن الأطفال

إمباير كلوب (نادي الأطفال):

يلتزم فندق Caesars Palace Dubai برفاهية العائلات لضمان أن يتمكن كل ضيف، بغض النظر عن عمره، من تحقيق أقصى استفادة من إقامته، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات، والألعاب الممتعة والحيوية، ورعاية الأطفال المجانية من الدرجة الأولى لمساعدة العائلة بأكملها في الاستمتاع بإقامته.

يقدم الفندق أيضًا برنامج Empire Club - Moonlight كل مساء، مما يتيح للأطفال الفرصة لقضاء وقت ممتع.

منتجع كوا سبا الصحي - Qua Spa

خلف الأبواب في منتجع Qua Spa، تنتظرك تجربة راقية لا مثيل لها، حيث تقدم العلاجات الأصيلة وخدمات التدليك لاستعادة روحك ولتجديد نشاطك.

استمتع برائحة البخار، والساونا الصخرية، والاستحمام التجريبي ومرافق نافورة الجليد لتنشيط الدورة الدموية وتنشيطه! هذا المنتجع الصحي الرائع مجهز بخزائن كاملة الحجم ومنضدة للزينة تقدم مجموعة واسعة من وسائل الراحة.

خدمات في فندق " سيزر بالاس دبي "

تشمل قائمة العلاجات الشاملة في Qua Spa العلاجات المميزة وتدليك الجسم وتنظيف البشرة وعلاجات الشمس.

اختارت شركة Qua Spa بعناية منتجاتها للعناية بالبشرة والجسم بتركيبة متطورة للحصول على نتائج فورية، ومنها منتجات Carol Joy من الذهب عيار 24 لتجديد الخلايا.

أما مجموعة الرجال تتضمن منتجات Gentlemen’s Tonic من Mayfair.

اجتماعات الشركات والاحتفالات

يضم فندق " سيزر بالاس دبي - Caesars Palace Dubai " مركز مؤتمرات مخصص يوفر الخصوصية والحصرية للمؤتمرات الكبيرة والمناسبات الخاصة وحفلات العشاء وحفلات الكوكتيل.

ميزات إضافية في فندق " سيزر بالاس دبي "

يقدم فندق " سيزر بالاس دبي - Caesars Palace Dubai " مجموعة متنوعة من الأنشطة بجانب المسبح والشاطئ للأطفال والكبار على حدٍ سواء مثل:

تنس الطاولة

كرة الطائرة الشاطئية

كرة القدم الشاطئية

كرة الريشة

تنس الشاطئ.

في المسبح، شارك في التمارين الرياضية المائية أو الكرة الطائرة.

التجمعات الليلية: عرض فيلم وليالي الفشار، ومسابقات موسيقية، وحفلات اكتمال القمر.

رياضات مائية: شارك في فعاليات صيد الأسماك والرحلات البحرية ومشاهدة المعالم والرحلات على الجزيرة والتزلج على الماء وركوب الأمواج والاستيقاظ والجيت سكي والتزلج على الماء والتزلج على الماء والطائرة النفاثة وقارب الموز.

تفاصيل فندق سيزر بالاس دبي - Caesars Palace Dubai

المالك: مجموعة سيزارز انترتينمنت

مدير عام الفندق: أنتوني كوستا

موقع الفندق: انقر هنا

فندق 5 نجوم فاخر

عروض فندق سيزر بالاس دبي

العرض العائلي:

يشمل هذا العرض الحصري المزايا التالية:

دخول يومي إلى لاجونا ووتربارك وجرين بلانيت

الإفطار لجميع أفراد الأسرة في مطعم جوردون رامزي هيلز كيتشن

الاستمتاع بغروب الشمس اليومي للآباء والأمهات الذين حجزوا في جناح عائلي

يتم تنفيذ أنشطة المنتجع اليومية للأطفال الصغار وكذلك المراهقين

دخول Empire Club للأطفال أقل من 12 عامًا

ترحيب وسائل الراحة للعائلات

يتم تضمين نقل المطار باتجاه واحد لحجوزات الأجنحة

الوصول إلى شاطئنا الخاص وحمامات السباحة اللامتناهية التي يتم التحكم بدرجة حرارتها

الوصول إلى مركز اللياقة البدنية

للحجز يرجى النقر هنا

عرض حصري للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي

يشمل هذا العرض الحصري المزايا التالية:

تشمل وجبة إفطار مجانية لضيفين لكل غرفة.

بما في ذلك العشاء في المطاعم في سيزرز بالاس دبي لضيفين لكل غرفة.

للحجز يرجى النقر هنا