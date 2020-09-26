فيديو صادم: أستاذ يتحرش بطفلة.. ومطالبات بإعدامه

تداول رواد أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #اعدام_المدرس_المتحرش قائلين: إن "معلم" تحرش بطفلة خلال إعطائها درسا خصوصيا في منزلها، مطالبين بالقصاص من ذلك المدرس الذي تحرش بالطفلة.
أوضح مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مسنا تحرش بطفلة ويحاول تقبيلها داخل غرفة، فيما طالب رواد تويتر الذين شاركوا في الهاشتاج بضرورة القصاص من "المتحرش" وإعدامه.
أضاف أحد رواد تويتر الذين تفاعلوا مع هاشتاج "إعدام المدرس المتحرش" :"فعلو الهاش دا وياريت الكل يشارك الموضوع دا خطير وحاصل مع طفلة من مدرس متحرش وقد يكون حصل دا معا اطفال تانية منه أو مع أحفاده أو مع أي حد الكل يشارك هنا علشان تكون سرعه القبض على الشخص دا ومحاكمته وانقاذ الاطفال منه #اعدام_المدرس_المتحرش".
وأشار آخر: "مدرس بيتحرش ببنت قد أحفاده لبسها مش مثير ولا فيها أي ملامح أنوثة ولسه طفلة بريئة اشتهاء الأطفال جريمة مش بسيطة واللي يعمل كدا اكيد مريض ولازم عقوبته تكون الإعدام #اعدام_المدرس_المتحرش".
#متحرش_افضحوه#اعدام_المدرس_المتحرش— المزامير 💘 (@W9FxhY8TvptcYfe) September 26, 2020
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لاحول ولا قوة الا بالله
هيروح من ربنا فين 😢😡😠
pic.twitter.com/LTRnCliPcS
Via SyndiGate.info
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