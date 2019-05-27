فيديو صادم: سرقة سيارة في السعودية.. والتسبب بإصابات لصاحبها!

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف لحظة قيام احد الأشخاص بسرقة سيارة امام أحد المحال التجارية في السعودية، كان صاحبها قد تركها في وضعية التشغيل.

ويظهر في الفيديو السارق وهو يمر خلف السيارة ويكتشف بانها على وضعية التشغيل وفارغة، ليُسارع إلى ركوبها والهروب بها، إلا ان صاحب السيارة ينتبه للامر ويخرج مسرعًا من المحل، ويحاول إيقاف السارق والذي يشغل السيارة ويتحرك بها غير مهتم بما حدث للرجل، ليتمكن السارق من الهرب بالسيارة.

وكشف شقيق صاحب السيارة لعدد من الصحف السعودية ان شقيقه تعرض لعدد من الإصابات في رأسه والركبة، تطلب منه إجراء عدد من العمليات، كما أضاف ان سارق السيارة ما زال هاربًا ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مُطالبين السلطات بالقبض على السارق ومعاقبته خصوصًا انها كاد يتسبب بمقتل صاحب السيارة.

للمزيد من قسم اختيار محرر: