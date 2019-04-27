فيديو صادم.. سعودية تحاول خطف طفلة من داخل محل ملابس!

منشور 27 نيسان / أبريل 2019 - 09:01
فيديو صادم.. سعودية تحاول خطف طفلة من داخل محل ملابس!
فيديو صادم.. سعودية تحاول خطف طفلة من داخل محل ملابس!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة محاولة سيدة خطف طفلة في أحد محلات الملابس، وتظهر السيدة وهي تحاول استدراج الطفلة بطريقة واضحة.

وحاولت السيدة بشتى الطرق استغفال والدة الطفلة والتي كانت منشغلة بشراء الملابس واستدراج ابنتها من أجل إخراجها من المحل بهدف خطفها، إلا أن والدة الطفلة تبدأ بالبحث عن طفلتها وتنادي عليها لتقوم السيدة بالإنسحاب والخروج  من المحل هاربة.

وتفاعل نشطاء تويتر مع الفيديو مؤكدين أن الطفلة نجت من عملية خطف واضحة لا يمكن كشفها، خصوصًا ان السيدة كانت منقبة ومن الصعب معرفة هويتها، فيما عبر عدد كبير منهم عن خوفهم لانه من الصعب التعرف على السيدة والتي ما زالت خارج السجن وقد تعيد محاولتها مرة أخرى مع طفلة أخرى.

وطالب رواد تويتر جميع الامهات خلال تواجدهم بالسوق بأن ينتبهوا أكثر على أطفالهم ولا يدعوهم يغيبوا عن نظرهم بأني طريقة حتى لا تقع مثل هذه المصيبة.

كما اكدوا أن الأمهات عادةً خلال تواجدهم بالسوق قد يغفلون عن أطفالهم لذلك يجب أن يكون هناك شخص أخر معهم من العائلة لتجنب وقوع حادثة اختطاف قد يكون من الصعب كشفها.

 

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