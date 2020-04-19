فيديو صادم لمستشفى برازيلي يضع جثث كورونا بجانب المرضى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مُفجعة تم توثيقها من داخل أحد المستشفيات بالبرازيل وذلك أثناء مكافحة وباء "كورونا" القاتل حيث ظهرت الجثث موضوعة على الأسرة بجانب الأحياء المصابين بالفيروس التاجي المميت.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، مقطع فيديو يوثق ما يحدث في مستشفى جواو لوسيو للطوارئ في مدينة ماناوس، شمال البرازيل حيث أوضحت اللقطات المرعبة وجود أكياس للجثث على الأسرة بجانب المرضى الأحياء.

ويُظهر الفيديو أيضًا وجود الجثث المغطاه بالبطانيات وليس داخل الأكياس بجانب المرضى الذين يصارعون من أجل الحفاظ على حياتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وقد بلغ عدد الجثث 14.

وفي بيان صحفى أكد وزير الصحة البرازيلي أن الجثث تعود لأشخاص توفوا جراء المرض في الفترة ما بين ليله 15 أبريل وصباح يوم 16 وأضاف أنه تم إزالة 5 جثث من المستشفى إلى الآن.

تعتبر البرازيل أكثر دول أمريكا الجنوبية تضررًا من الوباء والأمر الذي دفع المستشفى للاحتفاظ بالجثث ووضعها على الأسرة أن مستشفى دلفينا أزيز وهو أكبر المستشفيات للتعامل مع الحالات في البرازيل قد بلغ أقصى طاقته ويتم نقل وتوزيع الحالات على المستشفيات الأخرى والعاملون في المجال الطبي يكافحون من اجل التعامل مع الأ.

وسجلت البرازيل 30891 حالة إيجابية و1925 حالة وفاة وذلك وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وصرحت الطبيبة "كارولينا لازاري" لشبكة "بي بي سي" وهي مدير للمختبرات البيولوجية بأحد مستشفيات أمريكا اللاتينية أن ما تشهده البرازيل الآن هو مجرد " قمة جبل الجليد" حيث تختبر الدولة أقل من 300 شخص من كل مليون نسمة ويتم إجراء التحليل للأشخاص الذين يذهبون للمستشفيات فقط بالإضافة إلى الآن مازال من المجهول كيف ينتقل الفيروس بين الأشخاص هناك.

وتابعت أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري الاختبارات على 9.482 حالة من كل مليون نسمه.

ويستمر وباء "كورونا" في الانتشار بشكل مخيف في جميع دول العالم حيث تجاوزت عدد الإصابات المليونين ويزيد عدد الوفيات عن 153 ألف شخص.

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