فيديو صادم من إيران.. الشرطة تلجأ للتشهير بمخالفي القانون لمكافحة "البلطجة"

استعرضت قوات الشرطة الايرانية قوتها من خلال التشهير بعدد من الموقوفين والمدانين بارتكاب جرائم والاعتداء عليهم بالضرب أمام العامة في أحد شوارع العاصمة طهران.

وقال نائب قائد شرطة طهران اللواء حميد هداوند، إن الشرطة وبالتنسيق مع القضاء اتخذت عملية التشهير بـ "البلطجية" على رأس أولوياتها ضمن خطة صارمة لمكافحة الظاهرة.

وأضاف إن أمن المواطنين خط أحمر، مؤكدًا على أن قوات الأمن ستتعامل بحزم مع كل من يمارس "البلطجة" على المواطنين.

وتأتي تصريحات نائب قائد الشرطة بعد نشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعات من "البلطجية" اقتادتهم الشرطة على سيارة مكشوفة للتشهير بهم في عدد من الأحياء في طهران، حيث كانوا مارسوا "البلطجة" ضد مواطنين فيها، واعتدوا على سكان بالعصي أمام أهم متاجر بيع هواتف في العاصمة.

كما انتشر فيديو آخر لقوات الشرطة وهي تشهر بمجموعة أخرى من "البلطجية" وتضربهم، وتجبرهم على الإعلان عن ندمهم، حيث كانوا هاجموا قبل أيام مشفى في مدينة رشت شمال البلاد، وبثوا الرعب بين المرضى والكادر الطبي.

وفيما لقيت خطة الشرطة ترحيبًا واسعًا للتشهير بالبلطجية والحد من ممارستهم، وصف مغردون التشهير بهم بممارسات تنظيم "داعش"، وقال آخرون إن ذلك يعيد إيران إلى القرون الوسطى.