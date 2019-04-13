فيديو طريف يُظهر الأمير الوليد بن طلال وهو يلاعب إحدى حفيداته!

انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مميز يظهر فيه الأمير الوليد بن طلال وهو يلعب مع طفلة صغيرة، وبحسب رواد السوشال ميديا فإن هذه الطفلة هي واحدة من أحفاده.

وظهر الوليد بن طلال في الفيديو بجانبه الإنساني والعائلي وهو يلاعب حفيدته ويقوم بجرها على الأرض، فيما تبود السعادة كبيرة عليها وهي تضحك.

ويكشف الفيديو عن علاقة الوليد من بطلال بأحفاده إذ يُسمع بالفيديو صوت طفله أخرى وهي تضحك مع جدها فيما يُسمع بعد ذلك صوت والدتهما وهي تطلب منهما الذهاب للنوم.

وللوليد بن طلال عدد من الحفيدات البنات فابنه الأمير خالد لديه الأميرة جنى والأميرة مايا، وابنته الأميرة ريم بنت الوليد متزوجة من الأمير عبدالعزيز بن مساعد ولديها الأميرة سارة والأميرة دلال والأمبرة نورة.