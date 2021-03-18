فيديو مروّع لشاب يضرب فتاة سرقت من دكانه قطعة حلوى في فلسطين

صدمة تليها صدمة أخرى يعيشها الشارع العربي كل يوم بجرائم شرف وحوادث اغتصاب وتحرش جنسي ترتكب بحق الضعفاء كان آخرها ما وقع في مدينة حيفا الفلسطينية.

القصة بدأت حين أقدم أربعيني على ضرب مرهقة لم يتجاوز عمرها الـ 14 عامًا ضربًا مبرحًا لأنها سرقت قطعة حلوى من دكانه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم صوره أحد المارة الرجل وهو يضرب الفتاة ويركلها في أجزاء مختلفة من جسدها.

شو هالوحشية اللي هيذي واللي عم يصور بدل ما يصور ليه ما بعده عن الطفلة القاصر اللي عمرها ١٣ سنة ... كل هالوحشية لانه ظن انها اخذت غرض من الدكانة بدون إذن... انشالله تولع انت والدكانة.. pic.twitter.com/GWSOxV8ogF — Rihab Daher (@rihabd) March 15, 2021

وقدّمت النيابة العامة لواء حيفا (الجنايات) أمس الأربعاء لائحة اتهام في محكمة حيفا المركزية ضد جريس نشاشيبي (41 عامًا) من سكان قرية عبلين بتهمة الأذى المتعمّد والمشدّد والتهديد لقاصرات.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها المحامية غدير برهوم فإن المتهم وعائلته يملكان دكان (بقالة) في قرية عبلين، وفي تاريخ 10.03.21 وصلت القاصر أ. مواليد 2007 برفقة صديقاتها إلى الدكان حيث تواجد المدّعى عليه، وأخذت القاصر قطعة حلوى من الدكان دون دفع ثمنها وفرّت هاربة.

ولاحظ المدعى عليه فِعلة القاصرة وطاردها طالبًا منها بالتوقف، توقّفت القاصر واعتذرت للمتهم عن أفعالها. فبدأ المدّعى عليه بمهاجمة القاصر بالرّكلات والضربات في أجزاء مختلفة من جسدها، ثم أمسك المدّعى عليها القاصر من شعرها وأسقطها على الأرض وركلها بقوة.

بعد ذلك، جرّها على الشارع، وواصل ركلها بقوّة، بينما كانت صديقات القاصر واللواتي كنّ شاهدات على الحدث تصرخن وتتوسّلن ليكفّ عن ضربها.

ولم يتوقف المدّعى عليه عن مهاجمة القاصر إلا بعد مرور شخص والذي أبعد المتهم عن القاصر. أخذ المدّعى عليه هاتف القاصر المحمول والذي وقع أرضًا بسبب الضرب وسار باتجاه محل البقالة.

اقتربت صديقتا القاصر15 و 16 سنة، من المتهم وطلبتا منه إعادة الهاتف الخلوي للقاصر.

وردًا على ذلك، هدّدهم المدّعى عليه قائلًا إنه إذا لم يذهبن، فسيلاقين ما لاقته صديقتهن، وقد أعاد المدّعى عليه الهاتف الخلوي لاحقًا من خلال شخص آخر للقاصر.

نتيجةً لأفعال المدّعى عليها، أصيبت القاصر بجرح ونزيف في فروة الرأس، كما أصيبت بكدمات في ذراعيها ورقبتها.

وتمّ نقلها بواسطة الإسعاف الى المستشفى.

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