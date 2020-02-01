فيديو يُثير جدلًا واسعًا في السعودية.. "الغاء قسم العوايل"!

تصدر هاشتاغ الغاء قسم العوايل في اليومين الماضيين قائمة الأكثر تداولًا في تويتر السعودية، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر فيه أحد العاملين وهو يقوم بإزالة لوحة كُتب عليها "قسم العوائل" في إشارة إلى أن المكان الذي يقوم العامل بإزالة اللوحة منه، ألغى فكرة الفصل بين العوائل والشباب.

#الغاء_قسم_العوايل

(آيه المواطن)

انت صاحب الفضل على المطاعم، انت من يدفع المال مقابل الخدمه ان لم يتحرمو خصوصيتك اترك المطاعم لهم، ليس من الضرورة ان تتنازل عن مبادئك او قيمك او خصوصيتك من أجل وجبه عشاء أو غداء.



اللهم الستر والسلامه 🙄 pic.twitter.com/3JbVBcUa6Q — عبدالله الحربي 🇸🇦 (@a_alHarbi2351) January 31, 2020

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل عام والفكرة التي تمثله، وانتشرت العديد من التعليقات المتضاربة، فالبعض رحب بالخطوة معتبرًا انها في طريق الحرية والتقدم الذي تعيشه السعودية حاليًا، فيما رفض الكثيرون هذه الفكرة مؤكدين أن العديد منهم يرغبون بالجلوس في اماكن مخصصة للعوائل بحرية وأن هذا الأمر يجب أن يكون قرار الزبون أي أن يبقى هناك مكان مخصص للعوائل وأماكن اخرى لمن يرغب بالجلوس في أي مكان دون تقيد.

وبالرغم من عدم اتضاح المكان الذي قام العامل بمحاولة نزع اللوحة عنه وهل هو مطعم أو مكان عام، وفيما إذا كان السبب هو فعلًا جعل الأماكن مختلطة، إلا انه حظي بالكثير من ردود الفعل، لا سيما أن الشارع السعودي اعتاد منذ سنوات على فكرة الفصل، وجاءت جميع هذه التغيرات كبيرة وسريعة في فترة قصيرة، مما أثار العديد من ردود الفعل.