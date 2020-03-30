فيروس كورونا: من صاحب "الحالة صفر".. وحالات أدت إلى تسارع وتيرة انتشاره‎‎

في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، ومع بدايات ظهور فيروس "كورونا" في مدينة "ووهان" الصينة، ظن كثيرون أن المرض لن يكون سوى "أزمة" سرعان ما سيتم احتوائها في حدود البلد الذي ظهر به.

ولكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، فقدرات الفيروس على الانتشار فاقت توقعات البشر، إذ بات "كوفيد 19" كابوسًا مزعجًا لكل دول العالم من شرقها وحتى غربها.

في هذا الفيديو، رصدنا لكم "نقطة الصفر" لهذا الفيروس المميت، والحالات التي أدت الى تسارع وتيرة انتشاره:

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