"فيكتوريا سيكريت" تغلق 50 متجرًا حول العالم.. وBath & Body Works تتفتح محلًا جديدًا

قررت سلسلة متاجر Victoria's Secret، التي تعد أكبر محلات التجزئة الأمريكية في الملابس الداخلية، تقليص عدد متاجرها حول العالم بعد انخفاض أرباحها خلال فترة الوباء.

وأعلنت الشركة الأم L Brands أنها تخطط لإغلاق ما بين 30 إلى 50 متجرًا في الولايات المتحدة وكندا بشكل دائم هذا العام.



ويأتي التخفيض بعد أن أغلقت 241 متجرًا في عام 2020 ، لتتضمن 848 متجرًا في البلدين، لكن هذه المرة من العام الماضي، كان لديها أكثر من 1100 موقع.

وحذرت L Brands العام الماضي من أنها ستغلق المزيد من محلات Victoria's Secret تاركة مستقبل العلامة التجارية الشهيرة الملابس الداخلية غامضًا بعد فشل خطط فصله.

وقالت الشركة في بيان "خلال الأشهر الستة المقبلة، سنواصل العمل نحو فصل الشركتين، والمضي قدمًا في مسار مزدوج للتحضير إما لعملية تعتبر شركة منبثقة أو بيع".

يذكر أن إجمالي عدد متاجرها البالغ 1736 متجرًا في الولايات المتحدة وكندا لا يزال حتى تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت أسهم L Brands (LB) بشكل طفيف في تداول ما قبل السوق بعد تقرير أرباحها في وقت متأخر من يوم الأربعاء. تجاوزت أرباحها في الربع الرابع توقعات المحللين، حيث عوضت المبيعات القوية في Bath & Body Works الانخفاضات في نفس المتجر في Victoria's Secret.

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