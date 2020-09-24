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في الصين.. حتى الأسماك تلعب كرة القدم

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2020 - 11:25
الأسماك تلعب كرة القدم
الأسماك تلعب كرة القدم

قرر شاب صيني يدعى "يانغ تيانشين" استغلال فترة الفراغ بسبب الإجراءات المصاحبة لفيروس "كورونا" المُستجد وتدريب أسماكه الذهبية على ممارسة كرة القدم.

ونشر "تيانشين" مقطع فيديو للأسماك وهي تلعب كرة القدم في حوض مائي صُمم على شكل ملعب كرة قدم.

وقال الشاب الصيني أن أسماكه الذهبية أظهرت حماسًا شديدًا عندما كان يدربهم، وهذا الحماس يعود للطريقة التى دربهم بها.

وأشار "تيانشين" الى أنه يعتزم تدريب فريقين من الأسماك بغرض المنافسة ضد بعضهم البعض.

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