في بلد التسامح... إماراتي يعفي مستأجرًا من 1.5 مليون درهم إماراتي

قرر مواطن إماراتي إعفاء مستأجرًا لديه من مبلغ 1.5 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 400 ألف دولار اميركي قيمة إيجار عقاري يملكه، بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المُستجد.

وكشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن توصله وديًا إلى حل نزاع إيجاري، تنازل بموجبه مالك عقارات لمستثمر، عن قيمة إيجار أربعة أشهر.

​

وأكد المالك أن ما فعله هو جزء من مسؤوليته المجتمعية تجاه وطنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة، وتتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم.

وفضل المالك عدم ذكر اسمه.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى قوله: "إن الحلول الودية مقدمة على الإجراءات القضائية، في كل ما يتم تسجيله من قضايا خاصة بالمركز".

ولفت إلى أنه حل 30 قضية إيجارية بطرق ودية، منها قضية تبلغ مستحقاتها 4.5 مليون درهم، تنازل فيها مالك عقارات إماراتي لمستأجر عن قيمة إيجارية لأربعة أشهر بإجمالي 1.5 مليون درهم.

لمزيد من اختيار المحرر:

وفاة طالبة أردنية قبل امتحانات الثانوية بأيام.. والحزن يخيم على مواقع التواصل