في تحدٍ جريء لإجراءات كورونا.. توقيف عريس دعا 300 شخص لعرسه وهبط بمروحية لحفلته في الأردن

قررت الحكومة الأردنية مؤخرًا تشديد إجراءات تطبيق حظر التجول والتباعد الاجتماعي لاحتواء فيروس "كورونا" بعد تسجيل 26 وفاة بين المصابين و6068 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 397158 منذ بدء الجائحة.

وبالرغم من الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات في الأردن، إلا أن عريسًا قرر مخالفة أوامر الدفاع بإقامة حفل زفافه في مزرعة خاصة ودعوة 300 شخص للحفل.

لحظة هبوط طائرة عريس بيرين الذي سجن pic.twitter.com/my8sNRwruG — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) March 2, 2021

لكن رحلة عريس أردني غير محظوظ كانت سريعة وخاطفة جدًا فقد انتهى عرسه باقتحام أمني وتفريق المدعوين، قبل أن يهبط من طائرة مروحية مستأجرة ليلقى القبض عليه وينقل إلى سجن الجويدة شرقي العاصمة عمان، وذلك بقرار من النيابة ينطوي على توقيفه لمدة أسبوع بتهمة مخالفة أوامر الدفاع.

وهبط هذا العريس على أرض المزرعة بمروحية صغيرة مستأجرة، أملًا في إضفاء حركة مثيرة على حفله، لكن النتيجة كانت وخيمة فالأجهزة الأمنية بالمرصاد والحاكم الإداري أمر باقتحام المزرعة وإنهاء العرس وتفريق المدعوين.

قال محافظ الزرقاء حجازي عساف إنه تم توقيف عريس، دعا 300 شخص مساء امس إلى حفل زفاف بمزرعة في منطقة بيرين.

وقال عساف إنه تم تحويل العريس إلى المركز الأمني لتوديعه إلى القضاء وبعدها للحاكم الإداري لافتا إلى أن العريس هبط بطائرة مروحية داخل المزرعة.#خبرني #الاردن #كورونا pic.twitter.com/EiCWtiZV0Q — خبرني Khaberni (@khaberni) March 2, 2021

وبحسب مصادر أردنية، فإن المخالفة كانت صريحة وواضحة لأوامر الدفاع التي تحظر اجتماع أكثر من 20 شخصًا في أي مكان بما في ذلك المزارع الخاصة والبيوت، وتم الإبلاغ والتعميم على صاحب المزرعة في منطقة "بيرين" الأردنية، لاعتقاله ومحاسبته أيضًا ولأسباب تتعلق بفيروس "كورونا" والمقتضيات الصحية.

يذكر أن رئيس وزراء الحكومة الأردنية بشر الخصاونة طلب الأحد من وزيري العدل والداخلية تقديم استقالتيهما بعد "مخالفتهما إجراءات السلامة العامة" المتخذة للتصدي لفيروس "كورونا" في البلاد.

وكان وزيرا الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني قد حضرا وجبة عشاء في أحد مطاعم عمان المشهورة متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة حسبما كشف موقع إخباري محلي.

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