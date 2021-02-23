في تكساس الغراقة في الثلج..العثور على عشرات الجثث المتجمدة بينهم فتى في الـ11 من عمره

لأكثر من 24 ساعة الأسبوع الماضي، لم يكن منزل "ماريا إليسا بينيدا" المتنقل خارج هيوستن يتمتع بالكهرباء والحرارة حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 9 درجات بسبب العاصفة الشتوية الكارثية التي تعيشها ولاية تكساس منذ أسابيع.

وقبل أيام، عثرت "بينيدا" على ابنها "كريستيان بافون" البالغ من العمر 11 عامًا، جثة هامدة تحت كومة من البطانيات على سريره - تشتبه السلطات في أنه كان نتيجة لانخفاض درجة حرارة الجسم.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية بأن الأم "بينيدا" قررت مقاضاة اثنين من كبار مزودي الطاقة في تكساس لأن ابنها لم يكن ليموت لو حذرت الشركتان السكان من أن انقطاع التيار سيستمر عدة أيام خلال موجة البرد الخطيرة.

وتتهم الأم في الدعوى المرفوعة خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضًا شركة إنترجي تكساس ومجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس، المعروف باسم ERCOT، بالفشل في حماية شبكة الكهرباء المستقلة للولاية من التجميد الذي ترك الملايين بدون كهرباء وتدفئة في حين أدى تجمد الأنابيب إلى حرمان الكثيرين من المياه الصالحة للشرب.

وقالت السلطات إنها تحقق في ما إذا كان "بافون" قد مات بسبب انخفاض درجة الحرارة، تم إجراء تشريح لجثة الطفل يوم الخميس، لكن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع قبل تأكيد سبب الوفاة، بحسب الرقيب في شرطة كونرو، جيف سميث.

ويعد "بافون" الأصغر بين الوفيات التي شهدتها تكساس نتيجة العواصف الشتوية غير المسبوقة، والتي أودت بحياة العشرات.

وفي البدء ظنت الأسرة أن "بافون" كان نائمًا، وهو أمر لم يكن غريبًا عليه، ولكن عندما ذهبوا لتفقده عند الساعة 2:30 من بعد ظهر الثلاثاء، وعثروا عليه في تلك الحال، شرعوا في إجراء تنفس اصطناعي، واتصلوا برقم الطوارئ.

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